汽車儀表板上的換機油警示燈亮了，我便把車開到家附近的修車廠，那天是星期六，等候修理的車子從修車廠門口一直排到馬路邊。

輪到我時，我向老闆指了指亮著的警示燈。「哦，換機油？今天客人太多啦，他們大多需要大修。不過，你這個很簡單，不如......」他環顧四周，對角落一名正清掃地面的老者喊道：「Bao，come here。」老者似乎有些重聽，老闆連喊幾聲才聽見，急忙放下手中的東西跑過來。「You called me？」老闆白了他一眼：「Oil change。」

由於車子無法開進有舉升機的維修間，Bao熟練地拿來幾罐機油、千斤頂、扳手、漏斗和廢油收集容器，吃力地用千斤頂把車子頂起來。他有些駝背，身形枯槁，鑽進車底時顯得相當吃力，等機油開始流進廢油收集容器，他才慢慢爬出來，站在車旁等候。等待期間，他點起一根菸。

我不想吸二手菸，急忙轉過身去。他察覺到我的反應，立刻把菸捏熄：「Sorry, no smoking。」從他的英語口音和工作服上的名牌，我猜想他應該是越南 裔，試著用越語問他：「你是越南人嗎？」Bao有些意外：「哎呀！你懂越語？是同鄉啊！」他的雙眼突然亮了起來，不再無精打采，還打開了話匣子。

他拍拍身上的修車廠工作服，對我說：「我這身裝扮，您看得出來，我以前曾是越南共和國的少校嗎？」我望著他，他又補充道：「我是南越守德軍官學校的教官。假如西貢政權還在，說不定我現在已經升上校了。」

我聽過守德這個名字。南越軍隊有兩個重要的軍官培訓機構：守德軍官候補學校畢業生授以准尉軍銜，大叻國家軍事學院授以少尉軍銜。

Bao開始如數家珍般地向我講述他的經歷。

一九七五年四月，西貢淪陷前夕，美軍展開「常風行動」（Operation Frequent Wind），從西貢等地緊急撤離南越軍官及高階官員。Bao和十一萬名南越軍民在美國海軍與空軍協助下，被送往關島的臨時難民營安置。由於行動急促，Bao來不及通知家人，丟下年邁的的雙親和新婚妻子就隻身上了直升機。

Bao年輕時讀書主修法語，英語只是副科。來到美國後，雖然美國政府提供了短期津貼援助，但面對新的環境，接踵而來的適應困難讓他非常沮喪。

他的雙親在一九五四年為躲避共產政權從北越南遷，想不到二十年後又再度陷入新的政治巨變中。後來，Bao從親朋口中得知，雙親在驚惶與擔憂中相繼去世，妻子為求生存，改嫁給一名越共高幹。Bao悲傷絕望之餘竟染上毒癮。

幸好，和他一起來到美國的同袍不忍見他如此頹廢，把他從寒冷的美國東部帶到南加州橙縣的「小西貢」，先幫助他戒除毒癮，又替他找到修車廠的工作。然而，他的火爆脾氣，加上習慣用昔日指揮部屬的口吻說話，同事和老闆都不喜歡他的作風，沒有一個修車廠能讓他待超過半年。

最後，他輾轉來到洛杉磯。由於老闆和同事都不是越南裔，他半生不熟的英語反而讓教官式的官腔無從施展，因禍得福，終於慢慢安定下來。即使如此，除老闆外，Bao幾乎不主動和其他人打交道。「你知道嗎？當我在守德軍官學校時，哪個學生敢在我面前說三道四？我的話就是命令。」Bao驕傲地對我說。

我心裡想，他似乎忘了那是幾十年前在越南的舊事，如今身在美國，好漢不提當年勇。但望著他那身沾滿油汙的工作服，我又不忍心把這些話說出口。

接著他話鋒一轉：「我很高興見到您。我已經很久沒有講越語了。」我問他：「你和你太太、家人不講越語嗎？」沒想到他在我面前破口大罵，狠狠地說：「我不想再娶一個又跟人跑了的女人。」我默默地沒有回答，想著，時代、環境和人生經歷，把Bao變成了一個極端的人。

機油換好了，老闆過來收錢，Bao仍興致勃勃地想繼續談他的往事，老闆白了他一眼，吩咐她去檢查其他輪胎，然後回過頭對我苦笑：「他就是這樣，要推一把才走一步。」說完，老闆搖搖頭走了。

我望著Bao佝僂的背影，感慨萬千。Bao看上去已屆退休年齡，我不明白他為什麼還要繼續工作，是害怕孤單寂寞？還是害怕世人忘記他曾經輝煌的歲月？我不是Bao，他的人生際遇，只有他自己才明白。

我不禁自忖：假如沒有越戰，Bao一家的遭遇會是今天這個樣子嗎？而那些在戰後逃離越南、散落世界各地的難民，又各自經歷了怎樣的人生？