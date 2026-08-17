有些東西，是一代人真正搬過、做過、燒過，後來才慢慢消失的。蜂窩煤就是其中之一。

現在的城市裡，已經很少有人再燒蜂窩煤了，家家戶戶都裝上了煤氣、天然氣 ，擰開開關，火一下就著了，做飯、燒水都方便得很。可在從前，尤其一到冬天，幾乎家家戶戶都離不開蜂窩煤，燒水、做飯、取暖，全靠那一個個黑乎乎的煤球。

那時候一入冬，院子裡就開始忙起來。城市裡有專門賣煤的煤店，既賣散煤，也賣已經做好的蜂窩煤。做好的省事但貴一些，很多人家為省錢，還是買散煤回來自己打，有人家一次就拉回幾百斤散煤，像小山一樣堆在牆邊。煤剛運到，地上會落下一層細細的煤灰，人走過去，鞋底很快就黑了。

接下來是和煤。先把煤鏟開，再一桶一桶地往裡面加水，以鐵鍬拌勻，水量要掌握得恰到好處：太稀，壓不成形；太乾，煤球容易散掉。

真正費力的是做蜂窩煤。院子裡放著一個沉甸甸的圓筒形鐵製模具，上面裝著一根長鐵把，中間排列著一圈小孔，煤球打製出來後，裡面會留下許多整齊的小圓孔，形似蜂窩，因此得名「蜂窩煤」。

大人雙手抓住鐵把，把模具高高舉起，然後用力往煤堆裡砸下去，「砰、砰、砰」幾聲，濕煤被一點點壓進模具裡，再把模具提起來，走到選好的地方，用均勻的力道慢慢按下，一個圓圓的煤球便留在地上，接著要連續不停地做，一塊接一塊。剛做好的蜂窩煤還是濕的，一碰就容易裂開，所以大人會把它們一排排擺在院子裡曬太陽，黑壓壓一大片整齊地排開，看上去竟有一種奇怪的安靜。

到了冬天就開始燒蜂窩煤，每天天還沒亮，大人已經起床生爐子，塞一點廢紙再放些細木頭，最後把蜂窩煤壓上去。火剛點著時，屋裡會瀰漫著淡淡的煤味，等火慢慢燒透，鐵壺裡的水也開始發出響聲，很多人家的水壺底因此總是黑黝黝的。

小孩子最喜歡蹲在爐邊烤手，爐口裡的火紅彤彤的，照在人臉上，臉也跟著紅了起來。大人會拿火鉤輕輕撥動一下煤，讓裡面的火燒得更透。蜂窩煤燒到後來，邊緣會慢慢變白，中間還是紅的，輕輕一碰就碎成灰。有時候爐子上還會放幾個紅薯，烤久了，屋子裡便飄起一股甜甜的香味，小孩子守在旁邊，拿著還燙得厲害的熟紅薯，邊吹邊吃，嘴裡還哈著白氣。

爐子上總是擺著東西，很多人家會在爐口上壓一塊圓形鐵板，中間留一個小孔，上面再放一只水壺，壺裡的水整天都是熱的，熬粥、蒸饅頭、煮飯也全靠那團火。冬天的許多記憶，都是圍著爐子發生的，有人坐在旁邊補衣服，有人低頭擇菜，有人捧著搪瓷缸慢慢喝熱水，窗外寒風凜冽，屋裡的爐火卻一直亮著，偶爾還能聽見煤塊輕輕裂開的聲音。

有一次半夜，屋裡突然冷了下來，火不知道什麼時候熄了，大人摸黑起身重新引火。屋裡安靜得厲害，像一下子失去了人氣，等爐火重新紅起來，屋子裡才慢慢恢復了暖意。

後來，煤氣、天然氣、電磁爐一樣一樣地進了家門，院子裡的煤堆慢慢消失，黑乎乎的煤爐也被搬走。現在的人已經很少再見過蜂窩煤，可在那個年代，它幾乎存在於每一個普通家庭裡，很多人的一天，就是從點燃那塊煤開始的。那時候的日子，很多事情都要靠人一點一點親手做出來，可也正因為如此，人對「暖」這件事，記得特別深。

後來才慢慢明白，很多舊東西讓人難忘，並不是因為它們有多好，而是因為那裡面留下了一家人真正過日子的痕跡。