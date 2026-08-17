偶然重看了一部經典老電影「往日情懷」（The Way We Were），帥氣的勞勃．瑞福與優雅的芭芭拉·史翠珊，演繹了一段溫柔浪漫的故事。聆聽著柔美的樂曲，細細品味這段歷久彌新的情節，思緒也彷彿進入時光隧道，回到當年在台北戲院第一次觀賞這部電影的情境。

那時的我還是個青澀無憂的大學生，自以為對西洋音樂和電影略知皮毛，每逢有新片上映，總迫不及待想趕個時髦，先睹為快。早年的台北西門町是首輪豪華電影院 的集中地，若想捷足先登欣賞一部口碑、票房俱佳的電影，買到中間排的好座位，又不願花高價買黃牛票，就只能提前兩小時左右到售票窗口排隊。

那時男友在中學任教，月薪四千台幣，雖然不算高，偶爾還是能從二輪戲院「升級」到首輪戲院，及早欣賞在台灣上映的新片。

周末翻開報紙，從整版的電影廣告裡挑好想看的影片便直奔電影院，售票窗口還沒開，我們穩穩地排在第一位，沒有讓黃牛搶在前頭。

有時男友為趕上教學進度，還會帶著頗有重量的鋼板（那個年代影印機尚未普及），趁著排隊的空檔，侷促地站在售票窗口旁的小桌邊，一字一句認真刻寫考題。每每回憶起他為趕一場電影而不拘小節的那股傻勁，仍不免莞爾。

當時市場上還沒有錄影帶，網路更是遙不可及。西門町以及其他市鎮的商店街旁，隨處可見電影院和高高懸掛的電影廣告看板，樂聲、豪華、日新、國賓、大世界等一家家大戲院，構成了最熱鬧的電影街。

我尤其喜愛探索西洋電影，總愛走進西門町這座電影大觀園，置身於五光十色的電影世界。坐在戲院裡，透過寬闊的大銀幕，看著一個個栩栩如生的人物，沉浸在光影交織的故事之中。那一刻，彷彿跨越了現實生活原本狹小的圈子，走進一個既陌生又令人嚮往的世界，直到銀幕上打出「劇終」二字，才意猶未盡地走出戲院。

那段日子欣賞了不少經典佳作。有浪漫雋永的愛情故事，如「再見女郎」、「星夢淚痕」；有輕歌曼舞的音樂電影，如「周末的狂熱」、「火爆浪子」；有非典型的愛情故事，如「畢業生」、「我倆沒有明天」；有發人深省的社會議題，如「越戰獵鹿人」、「飛躍杜鵑窩」；有開啟科幻電影新篇章的作品，如「第三類接觸」、「星際大戰」；還有經過刪剪但依然值得一看的「教父」系列。

昔日看電影之所以如此吸引我們，在於大銀幕呈現了包羅萬象的人生故事，以及一個個可望而不可即的想像世界。甚至夢想著，有朝一日也能親自走進電影裡的世界，體驗銀幕裡的人生風景。

時過境遷，每逢返鄉回台北，我總會重遊舊地西門町。街上依舊熱鬧，人潮依舊擁擠，當年那個刻鋼板的男友，如今已成為陪伴我多年的老伴，兩個人依舊樂此不疲，在摩肩接踵的人群中閒逛。

物換星移，電影院的招牌已不再是街區的主要地標，也看不到當年排隊買票的人潮，取而代之的是路旁的「泡泡瑪特」、手搖飲店或美食商家門前的大排長龍，看得我們不禁會心一笑。

我們還是會不由自主地停下腳步，凝視兩旁翻新的摩登大樓，看著熙來攘往的紅男綠女，以及七彩閃爍的霓虹燈。往日情懷與今日景觀，就這樣交錯流動在眼前。過去排隊買電影票的熱潮，早已隨著電影院的變遷與科技日新月異的發展，成為城市裡的往事。而我們當年率真地在電影街東走西逛、追逐一場又一場電影的歲月，也早已悄悄融進了人生的記憶裡。