這是一九八五年五月，我在橫渡太平洋時拍的一張黑白照片（見圖）。那年，我在一艘載著美國大學師生的「海上大學」任職二副，英文船名為「S.S. Universe」，中文船名「宇宙學府」。每天上午以及下午四點到八點是我的值更時間。駕駛台兩側橋翼都用繩子攔著，上面掛著一塊壓克力牌，寫著「Please No Admittance」，表示駕駛台是重地，師生及旅客「非請勿入」。

在太平洋航行，遇上風浪時可就不太「太平」了，但天氣好的時候，還真是名副其實的「太平」洋。拍下這張照片那天，是一個風和日麗的下午，但站在甲板上，頭髮還是被海風吹亂，這是因為船舶航行時，即使沒有風，船速本身也會造成相對風；如果是頂風，相對風速更大。以當時船速約二十節計算，迎面而來的風速就接近每小時四十公里。

船副值更的主要工作就是瞭望海面，以及操作和監看各種航海儀器。那天，我注意到有兩名女學生站在駕駛台右側向我招手，於是隔著繩子回答她們的問題，駐船攝影師正好在拍攝師生活動照片，也拍下了我們三人合影的這一瞬間。

攝影師拍的是彩色底片，當年彩色照片沖印已相當普遍，但要等船靠泊碼頭才能到岸上的沖洗店沖洗，於是攝影師直接到船上的黑白暗房沖洗出來，並在隔天把這張五乘七英寸的黑白照片送給我留存。

「宇宙學府」在春、秋兩季各有約一百天的海上大學航程，六月至九月的暑假期間則航行於阿拉斯加水域，載客遊覽冰川等自然美景。船公司特別從菲律賓聘請數十名餐飲和住宿部門服務員隨船服務，那時阿拉斯加旅程每航次十四天，一個夏季有多個航次，船員每天工作時間長，除了船公司發給的薪水，還能獲得旅客給的小費。據說，工作三個多月的收入，足以讓不少菲律賓服務員一家老小過上一年的生活。

提到「宇宙學府」，就不能不介紹另一艘客輪「伊莉莎白王后號」（RMS Queen Elizabeth）。如果這艘船沒有在一九七二年遭遇火災，也許後來就不會有「宇宙學府」。

一九七四年的○○七電影「金鎗人」中，○○七情報員詹姆士．龐德搭乘小艇，登上一艘客輪殘骸後進入英國祕密情報局（MI6）在香港的一處祕密基地，那艘船就是「伊莉莎白王后號」，電影把真實的沉船殘骸改造成了虛構的MI6香港祕密基地。

「伊莉莎白王后號」是著名的遠洋客輪，由英國John Brown船廠建造，於一九三八年下水，總噸位約八萬三千六百噸，最大載客數兩千兩百八十三名，配置船員一千人。一九七○年，香港船王董浩雲，也就是前香港特別行政區行政長官董建華的父親，以約三百二十萬美元購入這艘客輪，命名為「海上學府」（Seawise University），計畫改裝成一所海上流動大學，結合船上學習與各地實地考察，讓學生實踐「讀萬卷書，行萬里路」的理念。

這艘船在香港進行大規模改裝和翻修，工程耗資約五百萬英鎊，原訂一九七二年一月十五日試航，不料在試航前六天，船上突然發生大火，船體傾覆、沉沒，後來的調查認定是縱火，但始終沒有查出是誰所為。

「伊莉莎白王后號」遭焚毀後，董浩雲另購一艘較小的客輪作為替代。這艘船原名「S.S. Badger Mariner」，一九五三年建造時是一艘貨輪，後來改裝為客輪。董浩雲購入時最初命名「S.S. Universe Campus」，一九七六年將船名縮短為「S.S. Universe」，也就是「宇宙學府」。「宇宙學府」投入海上大學運營，直到一九九五年退役，一九九六年被拆解，結束該船長達四十餘年的海上生涯。

一九八四年至一九八五年間，我在「宇宙學府」上任職，先後經歷海上大學春季班和秋季班的航程，暑假期間則巡遊阿拉斯加七個航次。

我在船上認識許多海上大學的師生，這張黑白老照片，為那段四十一年前的海上歲月留下珍貴的見證。