大約是一九七五年，我插隊的第二年，縣裡派來了一支農業學大寨工作隊，由縣檔案局局長帶隊，隊員住進農民家中，與社員同吃、同住、同勞動。學大寨，自然少不了大規模的農田建設，在工作隊帶領下，我插隊的大隊開始修建百畝大田，大隊專門成立了一個民兵連，我們所有知青都被編入其中，參與百畝大田的建設。

每天清晨，我們迎著初升的朝陽，推著雞公車，扛著鋤頭，拿著薅刀，浩浩蕩蕩地走向工地。那段日子，知青們天天在一起勞動，中午也一起吃大隊供應的飯菜，勞動十分繁重，但大家朝夕相處、互相鼓勵，反而覺得日子過得輕快而充實。

貴州地處高原，群山之間散布著一些平坦的盆地，當地人稱為「壩子」。我們插隊的地方也有壩子，只是沒有河流經過，為數不多的水田只能靠老天賞飯吃。更多的是旱地，主要種植玉米和小麥。

修建百畝大田，是一項雄心勃勃的計畫，當時的幹部大概受到大寨梯田的啟發，又深受「三戰狼窩掌」、「大戰虎頭山」精神的鼓舞，決定在一片山坡地上開闢水田，希望能種植水稻，又適合機械化耕作。於是，百畝大田的藍圖便逐漸形成。

在工作隊的聯繫下，縣裡支援了一台推土機，駕駛員是一名姓王的上海知青，工地上既有推土機作業，又進行爆破，還要依靠人工挖掘，試圖把一大片高低起伏的山坡改造成平整的良田。民兵連的士氣一直很高，一個工作面配備一輛雞公車，幾個人輪流挖土、裝土、推土，大家你追我趕，推著雞公車一路飛奔。但要把一人多高的土坡削平，進度十分緩慢，為提高效率，大家先把坡腳挖空，再用鋼釺一撬，上方整大塊土方便轟然坍塌。這種做法在當時叫做「挖神仙土」，效率提升了，但風險也隨之提高。

意外還是發生了。某日，一大塊「神仙土」突然塌落，正在下面作業的一名趙姓知青被砸中，眾人趕緊把他從土堆裡刨出來，只見他的一條小腿已嚴重骨折，幾乎折成直角，只剩些許皮肉相連，慘狀令人不忍卒睹。從那以後，再也沒有人敢挖神仙土。不過，只等水渠修通，把幾公里外隴貫河的河水引來，眼前便會是一片波光粼粼的水田。

然而幾年後，文革結束，農村逐步推行家庭聯產承包責任制，引水渠的工程停了下來。百畝大田只留下尚未完成的雛形，靜靜地留在群山之間，成了一段特殊年代的歷史遺跡，也凝結了一代知青共同揮灑過的汗水與青春。