茶，在我的家裡，平常得像柴米油鹽，是生活不可或缺的一部分。我每天早晨起床，第一件事就是燒水沏茶，先啜飲幾口，胃裡暖了，心情也跟著舒展開來，彷彿新的一天就此展開。閒暇時，我也會靜下心來品茗，無須刻意，一杯茶下肚，心裡便覺得熨帖，整個人也安定了許多。

多年來，我喝過各式各樣的茶：綠茶、紅茶、白茶、烏龍茶，也喝過散茶、茶餅、茶丸和茶包。龍井、大紅袍、九曲紅梅、鐵觀音、祁門紅茶、碧螺春、六安瓜片、普洱、太平猴魁、金駿眉、安吉白茶、台灣高山烏龍茶、茉莉花茶，以及無數叫不出名字的茶，只要到了手，我都會沖上一壺。

對我而言，喝茶從來不是為了分辨品種或講究等級，只要熱氣騰騰、茶煙裊裊，聞著淡淡茶香，啜上一口，感受茶湯滑入腹中，那股由舌尖一路蔓延至心底的溫暖，便都是好茶。因此，我從不在意茶的種類或檔次，就像面對朝夕相處的家人或遠道而來的朋友，重要的是那份相伴相知的情誼。

在異國他鄉，更普遍的飲品其實是咖啡，我也喜歡咖啡那股醇厚而馥郁的香氣，但心裡不由自主惦念的始終還是茶。我想，這與我的家庭環境有關。

父親在世時，幾乎也是每天都要喝上一杯茶，印象中，父親總是在「搗鼓」茶葉。每年，家裡都會託住安吉的朋友買來新茶，父親會留下少量日常飲用，其餘全都收入家中一個專門存放茶葉的陶瓷「將軍罐」，再把一包包裹得嚴嚴實實的石灰放在上層，用來吸濕，避免江南潮濕的天氣影響茶葉品質。

那個年代，茶葉多半只是用紙包著，沒有如今精美的包裝，一般人家連鐵盒都少見。家裡倒有一個方方正正的鐵皮餅乾盒，是從上海買回來的，平時高高放在櫃頂，既用來存放點心，也是家中難得的一件「高級擺設」。

在父親眼中，把茶葉存放在陶瓷將軍罐裡最為穩妥，罐子一直放在床下，他隔些日子便拿出來查看茶葉是否受潮，石灰是不是該換了，一絲不苟。看著父親打開將軍罐、更換石灰，也成了我對他的深刻記憶。

守著杭州，父親為何不喝龍井，卻要輾轉託人到安吉買茶？我想，或許和當時許多生活物資都需要票證，茶葉也未必能隨意買到有關，尤其龍井更屬名茶，一般百姓未必容易享用；也或許只是因為安吉有朋友，父親喝慣了那裡的茶。後來才知道，安吉白茶原來也是難得的好茶。

在家鄉，我們不說「喝茶」，而說「吃茶」；喝酒也說「吃酒」。一個「吃」字，多了幾分家常，也多了幾分江南方言特有的親切。

有了好茶，自然還要有好水。記得父親常在下班途中繞到虎跑汲取泉水，虎跑泉自古聞名，用來泡茶最為甘美，如今每天都有許多人排隊取水，而當年，像父親這樣專程為泡一壺茶而跑一趟的人，在我看來，才是真正懂茶、愛茶的人。

家裡還發生過一樁「驚天大案」。父親曾在英國生活數年，很喜歡英式下午茶。有一次，他特地準備好紅茶，又從杭州最有名的「海豐」西餐社買來西式點心「哈斗」，要「開席」時，卻發現存在鐵皮餅乾桶裡的哈斗一個不剩，大家面面相覷，我卻忍不住笑出了聲，結果反倒成了嫌疑犯，還至今都未「破案」，我真是比竇娥還冤。

茶除了自飲，也是待客的禮數。在江南，不論誰家來了客人，即使沒有豐盛的酒菜，也一定會奉上一杯熱茶。我印象最深的是，大學放假回家時探望一位中學老師，他泡了一杯新綠茶給我，只見嫩綠的茶芽在杯中舒展浮沉，茶湯清澈，入口微苦而回甘。我忍不住讚嘆茶好，老師只是淡淡一笑，說：「新茶。誰來，我都只有一杯清茶。君子之交淡如水。」短短一句話，我至今難忘。

喝慣了江南綠茶，我一直以為這才是茶最本真的滋味，因此對北京人極為推崇的茉莉花茶始終提不起興趣。直到前幾年，一名多年未見的老同事送我一罐張一元的茉莉花茶，我隨手泡了一杯，花香與茶香交融，芬芳濃郁，竟令人回味無窮。後來想想，真正打動我的也許不只是茶香，更是老友的一份情誼。

有人喝茶，半杯都是茶葉，濃得像中藥發苦，有人茶泡三五道便立刻換新，我則隨手抓上幾撮即可。

清茶，喝的就是那份清爽，尤其下午，更不敢泡得太濃，怕失眠。至於濃淡深淺則是各人喜好，原本沒有高下之分。

中國各地都有茶館，其中以四川茶館最具特色，而老舍的話劇「茶館」，更為中國茶館文化留下經典的藝術形象。後來，茶館也逐漸兼營餐飲，像杭州的青藤茶館，便是我和老同學、老朋友常聚會的地方，一坐就是大半天，邊吃邊聊，真正體會了「吃茶」的樂趣。

儘管每天喝茶，我最嚮往的還是雨天倚窗而坐，端一杯清茶，聞著茶香，聽屋外雨打芭蕉，望滿眼青翠，任思緒隨雨絲飛揚，那份自在最是難得，若能與三兩知己一同品茶談天，更是人生一樂。我的老鄉周作人曾寫道：「喝茶當於瓦屋紙窗下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閒，可抵十年的塵夢。」這些年只要回國，我就會約中學閨密在湖畔、山間或城郊茶室坐上一天半日，很是愜意。

近年，我喝得最多的是紅茶，因為一名中醫朋友告訴我，綠茶性寒，胃寒者不宜多飲；而紅茶較為溫和，一杯從早喝到晚也不太影響睡眠。不過，有時覺得燥熱心煩，我還是會泡上一杯綠茶，彷彿一杯下肚，心也跟著靜了下來。

說來慚愧，多年來我喝的茶大多是親友相贈，自己幾乎沒買過茶。曾聽朋友說，美國當地一家超市裡竟有一整面「茶牆」，陳列著兩百多種來自世界各地的茶葉。我一直想去挑幾款自己喜歡或未曾嘗試的茶，可每次回家打開櫃子，看著親友送來、始終喝不完的茶葉，也就打消了這個念頭。

從父親那一代起，茶就和青菜、豆腐、紅燒肉一樣，是家常日子裡不可缺少的一部分。到了我這一輩，茶依然伴隨著生活。尤其身在遙遠的大洋彼岸，一杯熱茶，不僅暖胃，更暖心，也成了寄託鄉愁的一部分。