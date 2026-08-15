四年級的算數課上，劉老師在黑板上寫著題目，教室裡一片安靜。我們都知道他的脾氣，他會用粉筆頭丟向不專心的同學，通常瞄得很準，偶爾也會波及鄰座。誰也不希望被打中，上算數課時，大家都格外小心。

班上的同學來自不同的社區，也有從稍遠地方來上學的，瑪琍就是。六○年代初的台灣，小學畢業便要參加聯考，而這所隸屬於基隆肥料二廠的子弟小學，口碑一向不錯。

瑪琍和我們另外五個小女孩總在下課時玩在一起。我們的作業都寫得整齊乾淨，被點名回答問題時也能從容應對。國文老師似乎特別喜歡我們，她很溫和，從不打罵小孩。劉老師則不同，有時會打手心，但我們幾個都未被罰過。

那天早上課間休息時，瑪琍興奮地給我們看她帶來的一疊口香糖，黃綠色的包裝，每片都呈長方形。那是我第一次見到口香糖，在六○年代初，它絕對算得上是個洋玩意兒。她一面笑，一面咀嚼，口中飄出清涼的薄荷香，她答應中午吃完便當後分給我們每人一片。走回教室時，我看見斑駁的樹影在地上晃動，心裡泛起一點小小的興奮，隱約覺得那將是特別的一天。

劉老師正講解一道需要用乘法解答的應用題，他在黑板前轉過身：「有沒有問題？」一面用眼睛掃過全班。

忽然他指著瑪琍，叫她站起來，問「妳在嚼什麼？」我回頭看她，她正把口香糖吐進手心裡。我感到一陣緊張，就看見劉老師大步走過去，甩了她一個耳光。瑪琍用雙手摀住臉，沒有哭。我愣在座位上，一時不敢看她。

下課後，我們幾個圍過去安慰她，她趴在桌上，一直沒有抬頭。我們不知該說什麼，只覺得心裡沉甸甸的。

第二天，瑪琍沒有來學校，然後，她的母親一個人來辦理退學，並到班上給瑪琍的好友們禮物袋。彩色紙袋裡裝著幾樣小東西，其中讓我印象最深的，是一個造型特殊的黑娃娃別針和一包口香糖，黃綠色的包裝和前一天她展示的一模一樣，彷彿還飄著一絲淡淡的薄荷香。當時年紀小，不知該如何開口向瑪琍的母親問起她是否安好，也許連謝謝都忘了說。

從那以後，我再也沒有瑪琍的消息，但偶爾仍會想起她，想起那一天。直到上了初中，有一次走在去學校的路上，前面一個女孩的側影讓我瞬間想到瑪琍，我追上去喚她的名字，她側過臉，溫和地朝我微笑，沒有說話，高身兆的身影、微方的下巴，和清澈的大眼睛，幾乎一如當年。

我們並肩走了一段路，我在心裡又喚了一聲「瑪琍」，喉頭一緊，忽然不太確定那到底是不是她。只感覺，風裡微微飄過一絲熟悉的清涼。