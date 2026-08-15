一九六二年暑假，我收到大學錄取通知，隨之而來的竟是寡母猝死 的噩耗。母親是我讀書上進的動力，喪母後我再無心學習，以我當時不成熟的心智，面對將來茫然不知所措，只得先到學校報到註冊。校方了解到我的處境，提供助學金給我，使我的生活得到基本保障，可以安心學習。但是我沒有專注於學業，內心的掙扎更增加難以言說的自卑，儘管同學們對我尊重友好，可每月見到他們自費買飯票，我卻去領助學金，總覺難為情。

為此我向系裡提交要求退學的申請，年級黨支部書記找我談話，勸我收回申請，我仍堅持要求辦理退學及戶口遷移手續。支書勸阻未果後，系總支書記約我到他的宿舍面談，說國家急需外語幹部，我不應只考慮自己的困難等等，最後結論是「系裡研究決定不批准申請」 。

可能因為他做過外交官而格外注重社交禮儀之故，面談結束時，他批評我在交談時一直把玩桌上的鎖和鑰匙的行為，說是「舉止有失風度，不尊重對方」。當時我頗不以為然。

我雖然回到課堂，卻難以專心學業，成績始終處於中下水平，然而，我仍愛讀課業之外的書，常跑學校圖書館，那裡因此成了我課餘的「家」，周末就去國家圖書館「獵奇」。此外，源於對音樂的愛好，我參加校管弦樂隊學習長笛演奏，也饒有興趣地參與每周政治學習和歷次政治運動，但學業成績始終未能提升，那時候，我只求不要留級。

後來學校停課，大批知識青年下鄉參加 「四清」運動，有的同學擔心影響學業，我卻樂得可以不上課而積極參加，還被選入「秀才班子」寫批判文章，不過其中寫過一篇控訴地主的「奉命文章」，至今讓我覺得內疚。當時我看到的地主及其子女其實溫順勤勞，老鄉並不歧視他們，我卻為覆命寫了不實之詞，如「解放前，地主對貧苦農民巧取豪奪」之類無事實的空話。其實這些小豆腐塊式的文章只為應景而作，無人認真讀，但也不該如此毫無根據地批判地主。

幾年後發生文化大革命。文革初期，師生按照指示批判「資產階級教育路線」，我一如既往熱情參加，有一次我們甚至到某領導幹部家裡「造反」，把他家裡翻得亂七八糟，我還是那次行動的積極參與者。但是，我們畢竟是理智的成年人，事後我很後悔那次行為，我也後悔寫大字報批判黨總支書記批評我「不懂禮儀」之事，於是，文革開始不久，我就逐漸轉變成不積極參與的「逍遙派」。閒極之時，幾個同學邀我參加他們「徒步串聯」，從北京走到「革命聖地」延安，我欣然加入，記得沿途參觀幾個著名的「革命紀念地」，如大寨、地道戰遺跡、劉胡蘭家鄉等等。回校後發現兩派同學嚴重對立，我珍視的小籐箱也不明原因丟失了，裡面是我珍藏的家庭照片和搜集的歌曲集，這是我的錐心之痛，至今耿耿於懷。

後來我被分配到山區工作，才得平靜安穩，文革似乎已遠離。直到我調離前，才得知縣革命委員會曾接到北京寄來檢舉信，「揭露」我曾說「對毛澤東思想的做法是個人崇拜」。這在當時堪稱「彌天大罪」，但是校方認為憑空一句話無實際內容，不足為憑，未對我採取任何「革命行動」，縣有關部門也同意這樣做。我得知此事後，除感激校方求實的處理外，更體會到非常時期人際關係的複雜險惡。

回想在校期間，我和同學相處和諧，頗有幾個甚深知交，如果沒有這場「革命」，我們可能會成為終身摯友。我至今會憶起我們曾經坐在小湖畔傾心交談，銘記他們對我的包容和關心。記得一次我外出回校，有兩名同學給我留一碗糖漬西紅柿，清甜冰涼的滋味，讓我永遠記得他們的情誼，只有經歷過那個物資匱乏年代的人懂得它在記憶中的分量。我也從未忘記，某同學受命出國留學，行前約我暢談所表達的信任。我與有些同學頗有「心有靈犀」的默契並互相欣賞，只是機緣未到便各奔東西「鬧革命」去了。

但學校裡也有我討厭甚至鄙視的同學，面對這些同學，別人即使與我同感也能友好相處，但當時的我缺乏包容心，常對他們出言不遜，有人難免會因此心存芥蒂。回想那時，我為人處世可能有些許剛愎、缺乏涵養，難免傷害過某些同學，但現已時過境遷，悔之晚矣。

剖析虛擲的青春是追悔，更是放下。揮別過往的遺憾，面對隨緣率性的餘年，是我對眼下生活的追求。拙文淡淡憶往事，遙祝青年時期的同窗享受安順晚年，盼來世再續青春緣。