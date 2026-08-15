這是一張一九九二年的照片（見圖），地點在北京首都機場，照片裡有兩個主要人物，男主角是剛下飛機的法國浪漫鋼琴王子理查德．克萊德曼Richard Clayderman，女主角是其首次訪華演出主辦方負責媒體協調的作者本人。

誰也沒料到，剛到達出口現身，理查德．克萊德曼就被人潮包圍，包括記者、機場工作人員、粉絲還有路過旅客等各路人馬一擁而上，把現場擠得水洩不通，場面一時失控。

按預定計畫，甫一抵達的理查德．克萊德曼要在機場舉辦一個簡短的新聞發布會，向央媒和京媒的記者們打招呼，主辦方也將在會上說明行程和安排，但因人潮過於擁擠，主辦單位怕出意外，不得不臨時取消發布會。

照片上，理查德．克萊德曼已在工作人員協助下坐著休息，但他看似神情緊張、拘謹，甚至有點不知所措，也許是長途飛行的疲憊，也可能是面對突如其來的「瘋狂歡迎」陣勢還在緩解心情。而儘管他與洶湧的人群被隔開在一個不到半米的「圓圈」之中，仍有無數隻手遞過來各種要求，其中就有本人。

照片中梳著披肩髮的我，拿著一頂大蓋帽，正向理查德.克萊德曼伸過手去。軍帽是一名年輕邊防女警的，正在現場執行公務的她，也希望得到這位鋼琴王子的簽名，因為沒有準備，身上沒有什麼紙張本子，情急之下就摘下頭上軍帽，央求在「圈」內的我，讓「王子」在她的帽沿、帽襯，不管哪裡，只要簽上名就行。

女警將帽子遞給我，一邊格外賣力地推擋蜂擁而至的其他粉絲們，一邊瞄著我，好像擔心我無法完成「任務」。我拿到這個獨特的「簽名本」後，就伸手拿給理查德．克萊德曼簽名，最後當然沒有辜負她的熱望。一旁的新華社記者看準時機，抓拍到了這一瞬間。細看照片，我沒有流露出粉絲般的狂熱吧？

照片裡，理查德．克萊德曼身後有一個小洋妞，是從北京某院校請來做翻譯的法國留學生，清秀柔美，記者們對著她也是一陣「狂轟濫炸」搶拍。

當時其實請了兩個法國姑娘，另一個長得像蘇菲亞．羅蘭Sophia Loren，大嘴大臉，明艷性感，可當時的國風不興這個，中國的記者幾乎沒人拍她，「蘇菲亞·羅蘭」就看似神態落寞地坐在一旁，這讓那個清秀姑娘倒有點尷尬，告訴我說，要是在法國，那位才是人人追逐的大美女呢。

更沒料到的是，一九九二年在北京首都體育館舉行的理查德．克萊德曼演奏會，居然成為當年最熱門的文化事件之一，從踏入機場出口起，理查德．克萊德曼就掀起了一陣狂潮。我也就其此行寫了篇占據一整版的長篇紀實報導，據報社說也頗為轟動，銷量增加了不少。

這次引起巨大轟動的訪演，使理查德．克萊德曼走進了中國的千家萬戶，成為一種文化符號和文化現象，他演奏的曲子，家喻戶曉、經久不衰；他的名字和曲子，也成為一代國人的時代記憶。更讓人意外的是，這位鋼琴王子居然帶動了中國孩子的學琴熱潮，為推動鋼琴在中國的普及也出了力。

自此，理查德．克萊德曼也開啟了他在中國長達三十餘年的巡演，這是目前任何一位中國和國際鋼琴家所難以達到的一項紀錄。