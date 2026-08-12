沒想到，一天在書櫃的一本舊書頁裡，突然發現夾著一張黑白老照片（見圖），那是兄弟姊妹們的孩子四十五年前的童年合影。我從微黃的照片裡，一眼認出八個孩子，那是我大姊、二哥、妹妹的兒女和我的兩個兒子。按年齡大小，我這老爺爺還能一一叫出他們的乳名：燕子、滾子、三坨、彪彪、華華、冬冬、陽陽、曦曦。我激動得把這張照片翻拍好，發送到他們每個人的微信 裡，讓他們看看自己童年稚氣的模樣，找回往日的足跡。

照片發出去沒幾分鐘，手機就開始接連震動，四面八方的訊息和影片彈了出來，當我盯著螢幕，透過那些文字和畫面，彷彿聽到來自心靈的呼喚。

可不是嘛，他們看到這張舊照，也在驚喜中感嘆時間不饒人，一晃就到了鬢角染霜的年紀，而從影片裡，好像也看到了那一雙雙溢滿熱淚的眼眶……。

回憶當年拍下這張照片，原本是爸媽的多次念叨。八○年代初，爸媽年紀大了，總在我們兄弟姊妹團聚的飯桌上說：「我們走後，你們的下一代也要多多來往，別走著走著就成了陌生人。」那時候我們幾個兄弟姊妹在各地安家，成天忙忙碌碌，見面都難，更別說讓孩子們相聚，讓親情不要斷線。

好不容易盼到春節，大家有休閒時間相聚。可那時候哪有現在便利的高鐵和計程車，只有綠皮火車和老舊的客運班車，一到過年就要提前排隊買票，車廂裡還擠滿了人。遇上冰凍大雪天，翻越雪峰山還常遇到塞車，一堵就是大半天，連「春運」這個詞也是一九八○年第一次出現在報紙上。直到那年春節，在株洲的妹妹一家忙前忙後地準備，終於把孩子們接到家裡。

妹妹家住在單位分配的舊平房，三間小小的屋子擠著八個孩子，那是卸下了幾塊門板鋪上棉絮，搭了一排地鋪後才騰出的空間。白天，妹夫帶著他們去市公園看熱鬧，春節的物資全憑票證，妹妹就跑了好幾個供銷社，買了一些「計畫外議價」的花生、瓜子和糖果，孩子們圍著小方桌坐成一圈，說說笑笑，吃得熱熱鬧鬧，那是他們在妹妹家第一次相互認識。

要給孩子們留張合影的任務就落到了我身上，因為那年，我的大兒子陽陽六歲，他寫的作文在太原市「小學生」雜誌拿了徵文一等獎，獎品是一台「海鷗」牌照相機。我把孩子們領到屋門口的小坪裡，身後背景就是化工廠圍牆旁，拍下了這張照片。

後來我把洗出來的照片帶回家給爸媽看，媽媽戴著老花鏡湊在燈下看了半天，連聲說 「好啊，好啊。」爸爸看了照片，舒了一口長氣說：「往後下一代，也能常來常往了。」我遺憾地解釋，照片上少了大哥的三個兒女，因為春運擁擠沒買到車票，爸媽聽著哭了，不斷地擦拭著從眼角湧出的淚水。

時間不留情，眨眼間孩子們都長大了，有的到馬來西亞開店鋪，有的在長沙當老闆，有的當了優秀營業員，有的依然守在故鄉懷化當教師。照片裡那個站在最前面，戴著毛線帽、歪頭瞇眼，看來很快樂的小曦曦，當年只有四歲，如今在美國安了家，也成了兩個孩子的爸爸。

現在的他們，有人已經退休，有的黑髮裡長出了銀絲，還要忙著照顧孫輩，忙著應付自身的老年病。即使現今交通便捷，大家經濟能力不差，也很難再像當年那樣相聚。這張孩子們老照片的魅力，不只定格在他們童年的夢裡，也讓他們在每一次重溫甜蜜回憶以及在視訊中相見時，能給下一代的兒孫們，敘說著他們成長的艱辛歷程。