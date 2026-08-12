三十年前的奧運可樂杯

這個色彩鮮明、充滿活力的可樂杯（見圖），是總部位於美國亞特蘭大 的可口可樂 公司，為一九九六年在亞特蘭大舉行的第二十六屆夏季奧林匹克運動會所特別設計的奧運 紀念收藏杯（Coca-Cola Olympic Games Collectors Cup）。可口可樂公司是奧運全球合作夥伴，而一九九六年適逢現代奧運創辦一百周年，因此，這款充滿亞特蘭大特色的紀念杯，也成了百年奧運的珍貴紀念品。

三十年過去了，這個可樂杯依然靜靜地陪伴在我身邊，我珍藏它，不只是因為它見證了百年奧運，更因為它承載著我三十年前一段難忘的人生旅程。

當時，我在西雅圖經營一間專門服務運動傷害患者的肌肉復健診所，因服務專業，獲得當地報紙「North Seattle Press」報導。後來，我有幸接受華盛頓州醫療與復健志工團隊的邀請，從美國西岸飛往東岸的亞特蘭大，參與一九九六年奧運醫療支援工作，親身投入這場世界體壇盛會。

然而，這屆原本象徵和平、友誼與團結的百年奧運，卻在一九九六年七月二十七日凌晨，因「百年奧林匹克公園爆炸案」（Centennial Olympic Park bombing）而蒙上一層陰影。那一夜，我也親歷了這場震驚世界的悲劇，至今仍記憶猶新。

三十年，彈指一揮間。轉眼間，二○二八年夏季奧運也即將在洛杉磯舉行，當我再次凝視這個陪伴我走過三十年的奧運可樂杯，不禁好奇：屆時，可口可樂是否也會推出新的奧運紀念杯，讓另一代人珍藏屬於他們的奧運記憶？