五十年前的七月二十八日淩晨，中國唐山發生了一場史無前例的七點八級大地震 ，有二十四萬餘同胞在睡夢中罹難。每逢這一天，古稀之年的我，總有一種內心的隱痛。

那一年我二十二歲，在天津一所大學的機械實習廠任職。放暑假前的一天，車間主任金亦石把我叫到辦公室說：我廠試生產的單晶爐已經發往揚州的八三五八研究所，對方急於投入使用，來電要求我方派員安裝和驗收，他派我和劉亞楠一同去揚州出差。我跟金亦石同住教工單身宿舍，也是推心置腹的好朋友，他和他的妻子長期分隔兩地生活，聚少離多，家裡還有一雙兒女，和幹不完的農活，他一定是想家了。

單晶爐由金亦石主持設計，我是產品主管，我們參與設計、生產、試驗全過程，成功地拉出了第一支半導體材料矽棒，爐子的技術指標沒問題。來到揚州八三五八研究所，我們放棄公休日，很快完成單晶爐的安裝驗收，並將常見問題的處理方法做了交代。所領導和技術人員非常滿意，陪同我們遊覽了揚州美景瘦西湖，還幫忙預購了七月二十八日從南京到天津的火車硬座車票。

揚州到南京約一百多公里，途徑儀征、六合等縣，我們早晨出發，兩個多小時後到達南京火車站。午後一點多鐘，從上海到天津的一二四次火車即將進站，火車發出轟隆隆的聲音，隨後客運員打開柵欄門開始檢票。

我們排在隊伍的前面，向後看，和平日裡的人潮湧動完全不同，只有十幾個旅客在排隊，真是蹊蹺。我問客運員，今天人這麼少是怎麼回事，檢票員臉上帶著凝重的表情說：「北方出了大事，接到鐵路調度緊急通知，往北的車票已經停賣，這是今天最後一列火車。」

上車落座後的我心緒如麻，各種不祥的念頭，一個個堆起了壓在心中的大石頭，我不斷地自問自答：究竟發生了什麼大事？是不是繼周總理、朱德之後又有偉人逝世？是不是發生了類似九一三的「林彪事件」？是不是中國和蘇聯打仗，甚至投下原子彈了？莫非北方發生了重大的自然災害，是洪水、火災、海嘯、颱風還是地震？綠皮火車以每小時約六十公里的速度前進，車輪傳來周期性的「哐當哐當」聲，我強迫自己閉上眼，心事解不開也睡不著，焦慮的情緒愈來愈重。

火車一路向北，速度不快，但途中未停靠車站。夜深，徐州站到了，火車停穩後，月台響起一陣陣急促的哨音，在明晃晃地燈光下，一群身著工裝的人在列車員的指揮下，登上包括餐車、行李車在內的各個車廂，哨音和腳步聲混雜在一起。他們有的扛著儀器設備，有的扛著專用工具，肩挎有地質、井下、通信或紅十字字樣的白色帆布包，汗水浸濕了他們的臉頰，看來他們在月台上等待了較長的時間，上了車後都不說話，就找個依靠的地方休息。

這路人馬的陣勢讓車上的人心慌意亂，這時候，列車傳出廣播：「旅客同志們，新上車的工作人員正在執行緊急任務，請你們將空餘的座位讓出，便於他們休息，謝謝你們。」聽到廣播，許多躺在硬座上的旅客騰出了位置，此時，車內的氣氛愈發緊張，你看看我，我看看你，誰也不說話。

火車繼續向北，夏天天亮得早，陽光照進車內，窗外的景色一幕幕掠過，稻田、小河、山巒、馬車，與平時沒有什麼兩樣。那時候，除了報紙和電台，人們無法獲得更多的資訊，大家一直焦急地等待早晨六點半的「中央人民廣播電台新聞和報紙摘要」節目，這是來自於國家高層，全國人民每天必聽的節目。

車廂裡鴉雀無聲，所有人睜開眼睛，焦急地想知道發生了什麼大事。「東方紅，太陽升……」樂曲之後，頭條新聞播報關於唐山大地震的報導：「新華社七月二十八日訊，河北省唐山、豐南一帶發生強烈地震，波及天津、北京，尤其是唐山市遭到的破壞極其嚴重……」讓原本不明就裡的乘客無比震驚。節目後續還報導了災區第一線的救援情況，以及有關救援物資、交通、傷患搶救等。

離天津愈來愈近，在一個不知名的三等小站，列車停了下來，一隊隊解放軍戰士列隊上車，車廂裡開始擁擠。與以往不同，戰士們沒有輜重，而是穿著訓練服裝，整齊劃一緊張有序。

七月二十九日中午，本次列車終點站天津西站到了，走出站區，眼前是無數從地震中逃難的人群聚集在一起，把站前廣場擠得爆滿，難求立錐之地。

天啊，怎麼會是這樣！一種從未有過的悲哀讓我不禁淚目。廣場中心已經搭滿了簡易「窩棚」，窩棚用竹竿、木棍子等一切可用的雜物綁在四支床腳固定，上面拉起格子床單，四周掛著棉被、衣服、塑膠布，桌椅板凳、自行車、洗臉盆、生活用品，密密匝匝地堆在窩棚邊緣。孩子們躺在窩棚裡發呆，男人們忙著繼續加固棚子，女人們在一旁幫忙，偶爾可以看見頭上或腿上纏著繃帶的傷者。後來據報，天津死亡人數約兩萬五千人，房屋倒塌數萬間。

那時候沒有手機，沒有計程車，公車停運了，公共電話斷線，我突然想起老同學張培林家就在天津西站附近的先春園街，想著我何不先借用他的自行車回家？於是，我繞開一個個窩棚，終於抵達他家時，正趕上他回家取東西，我說明來意，他說你快去快回，因為自行車是震災救援期間用來搬運物品和物資的唯一交通工具。

第二天，我到學校上班，得知劉亞楠全家平安無事，我倆互道幸運，唏噓不已。一個月後，壞消息傳來，好友金亦石全家遇難，據說是經過對眾多死者進行排查之後確認的，其他一無所知。

七月二十八日註定是悲痛的日子，坐火車出差的幾天，竟成為我與好友金亦石的生死相隔。數年後，我專程去唐山參觀地震紀念館，仔細搜尋黑色大理石上二十四萬死難者的名單，但找不到金亦石三字。嗚呼哀哉！