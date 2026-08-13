認識我的先生不久，他就被我「缺乏基本常識」的程度嚇了一大跳，因為我連最簡單的東西南北都分辨不清，永遠搞不清楚商場裡的打折促銷哪一個比較划算，直到如今，已是望八之年，仍然有許多事情一問三不知。但慶幸的是，他始終沒有被我嚇跑。

我先生總對朋友說：「我老婆很笨。」第一次見面的人聽到這句話，幾乎都會露出驚訝的表情，心想：「世界上怎麼會有這樣不尊重太太的先生？」而我總是在一旁笑著點頭，更讓他們覺得奇怪。

其實，先生說的一點都不誇張。回顧我的童年與成長歲月，這源於十二歲那年，父母相繼離世之後，我的人生出現了一大片空白，難以走出的心理創傷，讓我把很多該學的東西都錯過了。

那時候，每天覺得最快樂的地方不在家裡，而是學校，教室裡有老師和一大群同學，朗朗讀書聲、嬉笑打鬧聲此起彼落，熱鬧到讓我暫時忘記家裡的冷清。那時年紀小，不知如何面對父母去世帶來的傷痛，學校課業也受影響，大都聽不懂老師在台上講課內容，我索性趴在桌上睡覺，老師知道我的遭遇，因此多半體諒我。

初中畢業後參加高中聯考，因成績不理想進入私立高中，看著同學們興高采烈地進入錄取分數較高的省立高中，心裡充滿了自卑與羞愧，只好為自己找了一個藉口：「我就是笨。」高中三年，我依舊把課業拋在一邊，寶貴的青春與學習時光，就這樣一天天地流逝。

那時候，放學回到家，哥哥和我一起吃鐘點工阿姨準備好的晚餐，每天幾乎都是一樣的菜色，一樣的沉默，沒有一家人圍坐吃飯的溫暖。哥哥吃完飯總會立刻騎著腳踏車出門，我不知道他是否也在逃避父母走後的那份孤單，獨留我在空蕩蕩的家裡，陪伴我的只有客廳牆上那張巨大的父母遺照。每天晚上，我望著他們的照片，道一聲晚安，再獨自入睡。明天，只是今天的重複。十二歲到十八歲，本該是青少年學習知識、建立人格、探索世界最重要的黃金時期，而我的生命卻因失去至親之痛像按下了暫停鍵。

十九歲時，大姊把我接去與她同住，細心照顧我的生活，糾正我的作息和不良習慣，讓我的人生逐漸走向正軌。成年後，認識了我先生，他一直耐著性子，一點一滴教我人生道理和生活常識，一步步填補我因父母離世、無心學習而留下的人生空白。

如今，看著孫輩們在充滿愛的家庭裡成長，常因被溺愛而偏食、熬夜、頂嘴，我總忍不住苦口婆心地提醒他們，要珍惜家人和健康的身體。回想自己跌跌撞撞走過的人生，是愛我的人和親友的圍繞，才把年少記憶中的空白用幸福填滿。那些曾經的千愁萬緒，也在一笑之中，隨風而去。