紐約經歷了罕見的高溫天氣，連續多天氣溫飆升到華氏一百度 以上，只能在家開著冷氣當「困獸」。百無聊賴之際，不由得回憶起以前在故鄉上海消夏的種種。

兒時喜歡夏天勝過冬天，上海的夏天濕熱難忍，可小孩似乎並不在意這些，吸引我的除了長達兩個月的暑假，可以跟小夥伴們在弄堂裡從早到晚地瘋玩還有就是品種繁多的時令蔬果，尤其對西瓜 情有獨鍾，記憶裡有甜蜜也有酸澀。

夏天解暑珍品首推西瓜，上海出現的西瓜品種也歷經數次演變。上世紀五○年代，市面上主要是「平湖西瓜」，顧名思義產自離上海不遠的浙江平湖，個頭像個小冬瓜，綠色瓜皮帶有黑色條紋，瓜瓤細膩香甜呈漂亮的琥珀黃，墨黑的瓜子鑲嵌其間。三伏天常有瓜農挑著擔子穿街走巷叫賣，家父會挑上幾個放在客堂的八仙桌下，每天下午打一桶井水浸泡一個備用，晚上納涼時由母親「開瓜」只見她先切下西瓜兩端的瓜皮，然後「開膛破肚」，在一旁看著的我們滿是如同開盲盒般的期待和興奮，這一切都成了溫馨的回憶。

不知何時起，上海的西瓜市場漸漸地被一種叫「解放瓜」的瓜所占領，形狀大小如足球，淺綠色的瓜皮帶黑色花紋，紅色的瓜瓤，肉質略粗，淺色的瓜子細而密，可能因產量高、成本低，最終把「平湖西瓜」擠出了上海，而隨著「割資本主義尾巴」的逐漸深入，瓜農的叫賣聲也成了絕唱。

「三年大飢荒」期間物資匱乏，買什麼都要憑證、憑票，夏天的西瓜也一瓜難求。偶爾水果店進了一批西瓜，拿著「副食品卡」的男女老少就立馬在赤日炎炎下排起了長隊，渴望能買到一個配給的西瓜，但西瓜總是頃刻吿馨。那時唯有發燒患者可憑醫院證明到特供處購買一個「病號瓜」。

為了解決上海市民夏天吃瓜難的問題，市政府用上海的工業品跟其他省份調劑西瓜，因此一時間市場上出現了一種來自河南的「開封瓜」，此瓜個頭大如冬瓜，皮厚肉爛，味同嚼蠟，實在不敢恭維，但聊勝於無。不過也不是隨便可以買回家的，為了利用瓜皮製藥和「西瓜醬」，有水果店只賣瓤，不賣皮，因此出現了上海灘從未有過的奇觀：店門口出現了手裡拿著鋼精鍋子、搪瓷臉盆的顧客隊伍，只為購得幾勺瓜瓤。

文革後期，上海農業科學院培育出一款新型的西瓜，取了個略帶神祕色彩的瓜名：「華東二十六號」，個頭比「解放瓜」略大，墨綠色的瓜皮，黃瓤黑子，肉質細膩，口感不錯。據說為保種原，又有了「不外賣，只堂吃」的新規定，因此在淮海路上的大型食品店裡放置了許多長桌和凳子，顧客像上館子似地在門外排隊候位，輪流上桌點瓜、吃瓜，每人發一個吐瓜子的碗，離開前上交，此等「百瓜宴」蔚為壯觀。

聊起西瓜，不得不提一下它的「近親」，瓜中珍品「崩瓜」。「崩瓜」是上海的特產，出自上海浦東三林塘，因瓜皮脆而薄，稍不留神就會「崩」裂而得名，通常個頭比西瓜小，呈橄欖狀。瓜皮是漂亮的翡翠綠，帶有網狀花紋，淡橘黃的瓜瓤，鮮紅的瓜子；肉質細膩，水分足，甜度高，且極少碰到「生瓜蛋子」。可能種植環境和技術要求高，農村「公社」化後，連同其他一些特色農產品消失了，聽說後來有人試圖把種子帶到國外種植，怎麼都無法種出原來的模樣。

來美國後，超市裡一年四季都能看到西瓜，再也不是只有夏天才有的稀罕物，「圍著火爐吃西瓜」也不再是夢想，但是總感覺美國的西瓜中看不中吃，看似瓜瓤鮮紅，熟透的樣子，但咬上一口以後就索然無味，再也吃不出兒時的滋味。

每當此時就特別懷念家鄉的「平湖西瓜」、「崩瓜」，和一家子在夏夜昏暗燈光下，圍著桌子、搖著蒲扇、納涼吃西瓜的溫馨場景。