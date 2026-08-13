離開插隊落戶時的竹塘已經過去了整整五十六年，心中仍不時泛起對那段時光的懷念，有時夢中還遇見了過去的事與物，當然也包括人。

我在一九六九年三月二日從上海出發，於三月二十二日晚間到達雲南省瀾滄縣的竹塘生產隊插隊，一九七○年春節 後調離去了思茅（如今改名為普洱）。當滿載著我們知青的四輛「解放牌」貨車駛離寨口的小山坡時，我突然看見山坡頂端站著一個背著小孩的小女孩——那是小梅剎那間，眼淚就順著我的臉頰淌了下來。

在生產隊安排我們的住家對門，住著小梅媽和她的孩子們，九歲的小梅一直跟在我左右，我和我姊姊常常告訴她要好好學習，多讀書，知識就是力量。小梅對我們說，她不願意去學校，因為她要背她的弟弟或者妹妹在背後一起去學校，這讓她覺得很害羞。我們叫她不要怕害羞，一定要去學校讀書，將來會有用的。

離開了竹塘，也寫了幾封信給小梅和她的媽媽，再後來，就失去聯繫了。但我的心中一直縈繞著已經長大了的小梅，她現在在做什麼呢？

終於在二○一五年，我隻身回到竹塘去看望她與她的家人，當然也是再看看那年輕時生活過的地方。到了竹塘，什麼都變了，以前在街上抬頭便可看到的美麗石頭山也不見了，心想怎麼山也會搬家了，真的有愚公把山移走了嗎？尋找了好久，也問了好幾個路人，才發現山前有座新蓋的樓房，居然把那麼漂亮的山給遮擋住了，心中深感遺憾，這畢竟是竹塘的象徵呀。

記得以前小梅曾告訴我和姊姊，說山上有個洞，過老年時大家到洞裡烤粑粑吃，我問她是否有蛇在洞裡，沒得到確切的回答。山洞很吸引我，於是有一天我與姊姊曾昭曙還有吳回春同學，一起試著爬上去，想看看上面到底有什麼但爬到一半，愈來愈陡峭，很害怕，就連爬帶滑，花了很長時間，才回到了平地上，這才真正體會人們說的「上山容易下山難」。後來聽到在遠處出工的老鄉說：「這兩姊妹膽子倒不小，還敢去爬這山。」當時的我聽了還感到很開心。現在邊寫邊暢笑當年情景，才覺得自己真是貪玩不畏艱險。

經過多處詢問，總算找到了小梅弟弟阿明的家，我想怎麼是一間飯店，底下是很大的廚房，邊上有一幢二樓的房子我自我介紹後，當年才五歲的阿明一聽到是我，馬上打電話給住在瀾滄縣城的姊姊小梅和住在小梅家裡的媽媽，然後他用電動車載我看了昔日的街道，我告訴阿明自己害怕坐在電動車後面，阿明就向他的堂兄借了輛汽車，帶我去看了隊上的魚塘。

在魚塘，有人用竹竿叉了條魚，做了頓很好的苦菜、豬腦、豆腐、豬肉、魚湯，外加一大桌菜，請我吃飯。用餐時，有一群年輕人說認識我，我卻記不得他們，他們那時畢竟只有五、六歲呀。他們告訴我，因為我很和氣，平易近人，就像和藹可親的姊姊，所以對我印象深刻。那時，我真不敢相信自己會受到這麼多的好評，內心充滿喜悅，欣喜之餘，我想請大家吃這頓飯，但沒有成功，因為當年的娃娃如今已是生產隊長，說隊上現在很富有，這頓飯算隊上請我的。

傍晚，小梅媽從瀾滄縣城坐微型巴士趕來，老遠就聽她哭著喊我「阿曾啊，老天把妳這好人給送回來了」我也哭了，沒想到當時生活了才一年的竹塘竟讓我們彼此如此懷念。

當晚住在小梅媽的家裡，她給我看了她到北京等地旅遊的照片，竟然還去了位於江蘇省無錫市的影視基地「無錫三國影視城」，沒想到以前種地的拉祜族小梅媽去了那麼多地方，有些地方連我都沒有去過呢。

小梅媽告訴我一件憾事，她有一個弟弟的孩子當年考上了瀾滄縣中學，但她對弟弟說：「讀書有什麼用處，我們隊裡來了這麼多的上海知青也只能種地，不要讀書了吧。」如今她很後悔這麼說，也深感內疚，因為這個孩子現在還在種地。而她的小梅在縣上的勐朗鎮小學當老師，阿明在竹塘街上的郵電局工作，妹妹裡有當會計的，也有到思茅工作的，最小的妹妹老六，我們離開竹塘時還沒出生，小梅媽說老六是靠我寄的米票長大的，也在縣城，她的丈夫在縣裡的公檢法部門工作。聽到小梅一家生活都過得不錯，我由衷地為他們高興。

第二天正好是星期天，清晨起床，到街上去吃豆漿米干，一路上盡是清新的空氣，想起當年保管員老徐大叔的傻兒子（隊上的人這樣稱呼他，但我覺得他一點也不傻）經常會說：「募乃街子平又平，裝上電燈像昆明。」竹塘真是一個好地方呀。

早餐後，小梅媽說要帶我去教堂做禮拜（見圖）。我覺得奇怪，心想以前插隊落戶的時候，從來都沒有聽說過這裡有教堂，經過了解才知道，原來這裡的拉祜族人普遍信仰基督教，早在一九○○年前後，美國浸信會的牧師便從緬甸進入雲南傳福音，他們與拉祜族人同吃同住，獲得了廣泛認同，瀾滄縣後來成為雲南基督徒較集中的區域，文化大革命結束後，這裡的教堂才逐漸重新開放。在教堂裡，拉祜族人唱讚美詩的歌聲聽來真美，雖然聽不懂，但也被深深感染，我也唱了一首「天父會顧念你」給他們聽。（上）