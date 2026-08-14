中午去縣城看望小梅，途經一座小山坡，小梅媽說：「阿曾，記得這座山嗎？以前帶妳去砍柴，妳爬到半山就在喊『救命啊！要掉下去了。』」我笑著回答：「怎麼會呢？一點也記不得了。」

到了小梅家，小梅聽見我們的聲音就從樓上跑下來，我見到熱淚盈眶的她，一直想著不能哭的我，實在忍不住也湧出了淚水。見到小梅那一刻，發現她變漂亮了，不再是我記憶裡那個小女孩。小梅告訴我，她有一個溫馨舒適的家，丈夫體貼，兒女雙全，女兒是個可愛的城市女孩，還有一個帥哥兒子，可惜這次我沒機會見到。

小梅還記得我喜歡吃糯米粑粑，馬上動手邊做邊說：「小曾姐，現在不用舂粑粑了，有現成的粉。」原來

姐還記得當年我用糯米飯去舂粑粑，不知道邊舂要邊放香油避免沾黏，結果舂了半天，黏得到處都是，後來還是九歲的她幫忙才舂好了。

我們在竹塘不用自己舂米，可以把穀子背到選廠（昆明開設在竹塘的一個廠子），然後由選廠的碾米機免費為我們碾米，條件是糠要留下給他們餵豬吃。

我們喜歡吃白米，但同行的老鄉說我們太浪費了，因為我們的穀子碾了兩次，第一次碾成紅米，第二次才碾出雪白的米，這樣會損失很多。現在想想我們真傻，把最營養的都送給選廠的豬吃了。

在選廠，我也交了幾個朋友，他們借了很多書給我和姊姊讀。那時的我，有空就讀書，像世界名著「戰爭與和平」「安娜·卡列尼娜」都是在那時對書中內容還一知半解的狀況下讀的。

我想請小梅全家去飯店，邊吃邊欣賞拉祜族人唱歌，但她一定要我在她家裡吃粑粑，我後來說很遺憾沒有聽到拉祜族人唱歌，她才理解我還要聽歌，就要我以後再去時一定多住幾日。

小梅告訴我，當年我們離開竹塘後，年幼的她天天都去我們的空房子想找我，每次都因為找不著而哭著回家。我何嘗不是呢，我當年生活在竹塘街，被分配在縫紉組做衣服，沒有做過很多農活，也沒有養豬，但比起別的竹塘山上的插友，我們是好多了，我和姊姊也經常幫助那些需要幫助的插友，留宿和請她們吃飯。

帶著重回竹塘與見到小梅全家後的滿足心情，當天下午，小梅的妹夫開車送我到車站回思茅，在車站與她們全家告別時，以往思茅同事介紹認識的前上海知青方洪也來了，很高興在離開瀾滄之際能見到上海老鄉。

在竹塘時，我還試圖尋找一名拉祜族人張小彩。她當年常帶著雞蛋來與我們換米，那時的她，懷裡一塊布裡兜著一個很瘦的小孩，每次我都多給她一些米，聽說她的丈夫是打鐵的。

就在我們知道要調離竹塘去思茅時，她來向我借五元錢，說要買一頭小咪兒豬，等牠長大了，孩子們可以有肉吃，她也可以還豬肉給我，我就借給她了。當時一起插隊的同學都笑我，說這五元是拿不回來了，但她留下地址給我，並送給我一把看上去很普通的小刀，告訴我這刀是她丈夫打的，鋼的質量很好。我後來在思茅一直用這把刀切菜，可惜後來被人偷走了。

到了思茅後，生活不如竹塘，我寫信給張小彩，告知我們的處境，問她小咪豬長大否？過了幾星期竟然真的收到她寄來的煙燻臘肉約兩公斤，這事至今給我留下美好的回憶，多麼純樸的民風。但這次到竹塘，小梅媽陪同我詢問了上來趕街的拉祜族人，沒有人知道她，但我沒有放棄尋找。

二○一六年春節，我收到瀾滄縣政協文史委員楊正玉的電郵，告知已找到張小彩，並附上她的照片。

我即刻與張小彩通了電話，她說以前交了公糧後沒有米吃，現在不用交公糧，食物多到吃不完。看到照片上的她和她的家，知道她過得很好，欣慰之餘，也不敢相信這些年竟有這麼大的變化。（下）