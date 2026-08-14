最近世界不太平，美伊 戰事消息天天霸占新聞頭條，雖然內容日更日新，驚心動魄，但對於我們這些遠離戰爭的中國人來說，畢竟影響有限，也就是茶餘飯後談論的話題之一。我偶爾也會想，在美國旅居或者入籍的伊朗 人很多，不知道他們的立場和感受會是如何。

女兒的數學老師是一個伊朗人，她是個高大健碩的老太太，一頭蓬鬆的金色小捲髮披在肩頭，說起話來慢條斯理，一口波斯味兒的英語。老太太生長於伊朗，大不里士大學應用化學系畢業，據說是伊朗最好的五所大學之一，數理化全能，十幾年教學生涯裡，從地球科學、物理、化學、生物一直教到代數、幾何、微積分。她的教室牆上貼著一句話：Different cultures up close （直譯：體驗不同文化），有點中文「讀萬卷書，行萬里路」的意思，每次看到這句話，總讓我感到一點波斯和中華這兩種古老文化的相通之處。我因為是學校的代課老師，經常和她在校園裡碰見，又因為她教我女兒的緣故，所以表現得比較主動熱情，每次都和她多聊幾句。

美伊開戰以來第一次在學校碰到她，是春假結束之後，她先和我打了招呼，我停下來，像平時一樣打算聊兩句，我問她春假過得怎麼樣，有沒有出去玩，她很坦率地回答，「不怎麼樣，現在這種時候，也沒有心情。」我一時不知如何接話，她接著說她有很多親戚還在伊朗，現在非常擔心他們的安危。我想安慰一下她，又覺得說什麼都很虛，只好擠出一句：「沒有人喜歡戰爭。」又補充：「希望你的親友都平安。」她點了點頭，我也就離開了。

這讓我不禁想起來美國二十年中打過交道的伊朗人，不多，算上女兒的數學老師，一共有三個。

第一個認識的伊朗人，是二○○四年在美國賓西法尼亞州讀博士時的女同學。她膚色雪白，高鼻深目，烏黑的長髮在腦後挽成一個大髻，個子不高，身材很好，是個波斯美女。她第一次來實驗室自我介紹時，很大聲的笑著說：「我來自伊朗，但我不是恐怖分子。」那時候九一一事件剛過去三年，記憶猶新，她這樣說大概是想活躍一下氣氛，但我卻覺得這個笑話比較「冷」。後來接觸多了，我發現她不太願意談任何跟伊朗有關的話題，她更喜歡和美國本土學生在一起說笑吃飯，很少和我們這些國際學生一起聊天。有一次大家說起來畢業以後的去向，她斬釘截鐵地說會留在美國，不會回伊朗。

我快畢業的時候，她懷孕了，生完女兒的第二天，她就把新生兒帶到實驗室，看上去比洋娃娃也大不了多少，她一邊懷裡抱著襁褓，一邊雙手在電腦前飛快打字。我們大家都圍上來看小寶寶，有人問她，將來會不會教女兒說波斯語，她立刻回答：「不會，我女兒是美國人，當然說英語，為什麼要學波斯語？」畢業以後我們沒有太多聯繫，不知道她最後是不是如願以償，如今又站在哪個立場。

第二個伊朗人，是二○一五年左右，我在工作出差時遇到的一個出租車司機，一個三十多歲的年輕男子，我對他到現在都印象深刻。當時一上車，他就問我是哪個國家的人，我回答：「中國人。」他一下子高興起來，說他最喜歡的就是中國人，最喜歡的國家就是中國。緊接著他自我介紹是伊朗人，然後就開始痛罵美國，說美國媒體充滿了謊言，「你是中國人，你懂我在說什麼。」他如是說。「我電視只看中國中央電視台國際頻道，廣播只聽中央國際廣播電台。這樣我才能聽到一些真實的新聞。」我順嘴說我家裡安裝著中文網路電視，裡面有很多頻道，包括中央電視台電影頻道，會播中國電影。他聽了興奮不已，很認真地問我怎麼購買。他似乎把我這個中國乘客當成難得一見的傾訴對象，一直關不上話匣子，對我說他是家族裡唯一一個來到美國的人，因為族裔問題，找不到好的工作，只能開計程車。

「我在美國沒有親人，沒有家庭， 也找不到合適的伊朗女性作妻子。」他不停抱怨，「那你為什麼不回伊朗？」我忍不住問他，他沒有馬上回答，過了一會兒，他嘟囔了一句，「這裡掙的錢還是多一些。」我記得最後他說，等攢夠了錢，他就立刻回伊朗，家裡會給他尋一個門當戶對的親事，從此過上幸福正常的生活。如今十年過去，不知道小伙兒現在有沒有回到伊朗，戰火中是否平安？

我想起魯迅說過的話：「樓下一個男人病得要死，那間壁的一家唱著留聲機；對面是弄孩子。樓上有兩人狂笑；還有打牌聲。河中的船上有女人哭著她死去的母親。人類的悲歡並不相通。」我過去、現在認識的這三個伊朗人，走在三條不同的命運之路上，有不同的人生際遇，只是這一刻，他們大概都在關心或者至少關注著同一個地方。國與國之間的矛盾不可避免，但真希望在我們的有生之年，人類能夠放下武器，遠離戰火，嘗試坐下來解決問題，實現我們嚮往已久的世界和平。