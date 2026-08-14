漂洋過海的中國太極扇

從故鄉出發的那一天，我從媽媽手中接過了一把太極扇，扇面是大紅色的，鮮艷奪目，正面印著漂亮的宋體「功夫扇」三個字，扇柄處已被磨掉了一些顏色，那是媽媽多年揮舞留下的痕跡。這把舊扇特別順手，極好開合，每次拿起它，我都感受到好像媽媽陪伴在身邊所給我的力量。

媽媽五十多歲時，開始在小區廣場上練習太極，多年來，她不僅因為學習太極強身健體、陶冶性情，更憑藉精湛的藝業當上了廣場隊的老教練。臨行前，她囑咐我：「學好太極扇，既能強身，又能把中華傳統文化發揚光大。」

帶著這份囑託，我背上紅扇，獨自踏上了漂洋過海的異國求學之路。如今在美國，這把扇子成了我連接故鄉與世界的紐帶。我每天勤加練習，紅扇開合間響聲清亮，彷彿能擊碎所有的孤單。每當有感興趣的美國朋友駐足，我便自豪地演示講解，分享其中的東方哲理。

風吹扇動，如見母親。這把漂洋過海的太極扇，承載著媽媽的愛與期盼，化作了我寄託思念、傳播文化的紅帆。正如此次二○二六世界盃足球賽中，梅西和亞馬爾 跨越了時代與年華，在世界足壇舞台上完成了一場無聲而偉大的相遇和傳承。而在這柄輕搖了幾十載的中國扇裡，我和媽媽，亦有著如此溫柔的傳承。

時光不語，歲月有痕。從綠茵場上的傳奇接力，到一柄中國扇裡的手心相傳，愛的洗禮從不曾中斷，它只是跨越了年華，在我們血液與記憶裡生生不息。