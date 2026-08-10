我這一生中，有三位同學後來都成為臺灣政壇的人物，他們分別是朱雲鵬、陳時中 和彭錦鵬。前兩位是我建國中學高中時代的同班同學；第三位則是一九八○年我赴美國喬治亞大學攻讀博士時同期入學的同學，雖然不同系，卻同在異鄉求學。

朱雲鵬是在一九六九年高二時插班到我們班的，他身材高大，長相俊秀，五官深邃，很有外國人的味道。當時大家原本希望他能替班上打籃球，沒想到他卻是個文質彬彬的人，在音樂方面更有才華。那時我喜歡唱西洋流行歌曲，偶爾也在班上獻醜，朱雲鵬因此邀請我加入他籌組的西洋流行歌曲合唱團，形式仿效當時風靡全球的歌手雷·康尼夫（Ray Conniff）。不過，我偏好獨唱，演唱風格也和他的理念不同，因此笑著婉拒了。

高三分組後，我到丙組班，他則分到乙丁組，此後見面的機會很少。最後一次見到他，是一九七八年參加托福考試時，我看到他和一名漂亮的女孩親密同行，我和他只是彼此點頭致意，沒有多談。沒想到多年之後，他成為知名經濟學家，也踏入政壇，成為藍營的重要人物，後來仕途幾經起伏，也令人不勝感慨。

陳時中是我高中丙組班的同學，我喜歡打球、打橋牌、唱西洋歌曲，而他興趣與我不同，因此幾乎沒有交談。在我的印象中，他沉默寡言，不太引人注意，誰也沒想到，多年後他竟成為家喻戶曉的政治人物。更讓我意外的是，他居然還很會唱歌，人生際遇確實難以預料。

彭錦鵬則是在喬治亞大學時讓我留下較深刻的印象。他十分熱中學生自治活動，積極投入中國同學會幹部選舉，當時同學會成員多半來自臺灣，因理念不同，他一度遭人以黑函指控為台獨。畢業返台後，他先後投入教育界與政府部門，也經常在藍營場合發表意見，數十年來始終如一。古人說：「三人行，必有我師焉。」三位同學在人生道路上都走出了自己的方向，也都在社會上留下了足跡。三人之中，我對朱雲鵬的印象最好，我覺得他為人誠懇，性情真摯，又富有藝術氣息，不只是學者，也是一位熱愛音樂的人。

回顧自己的一生，我從未參與政治，自知才疏學淺，不敢奢談立德、立功。多年來從事教育與學術研究，發表了一些論文與著作，若說有所收穫，大概只能勉強算是在「立言」方面略盡綿薄之力。

也許是年紀漸長，心境也有所改變。如今再回想高中那段歲月，如果時光真的能夠倒流，我想我會欣然接受朱雲鵬的邀請，加入他的合唱團。與一群志同道合的朋友一起唱歌，自娛娛人，也許會成為人生另一段更加溫暖而難忘的回憶。