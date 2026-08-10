江南食品中，最令我懷念的，不是小籠包、滋飯團，也不是燒餅油條、臭豆腐，而是小核桃 。

小核桃（也稱山核桃）主要產於浙皖交界的天目山區，也就是浙江的臨安、淳安、桐廬、安吉，以及安徽的寧國、績溪等地。杭州一直是山核桃貿易最大的集散地，久而久之，小核桃便成了杭州最具代表性的地方名產之一。

真正優質的小核桃不過葡萄大小，深褐色，表面油潤發亮，最經典的做法是椒鹽炒製，炒製後仔細看，核殼表面還能隱約看到一層淡淡的白色鹽霜。

市場上也有奶油味的小核桃，我總覺得那是專門為追求新奇口味的人準備的，現在有不少商家直接出售剝好的核桃仁，吃起來方便，卻因為浸泡過調味料，少了幾分小核桃原有的清香。

剝小核桃也是一門技術。無論是憑一副天生的好牙，還是借助機械式開核器，關鍵都在於力道要拿捏得恰到好處。力氣太小，夾不開；力氣太大，又會把核桃搞得粉碎，既難挑揀，又得不到完整的核仁。

我的方法是，用開核器沿著核桃的「赤道」輕輕夾住，再一點一點加力，只聽「卡」的一聲，正所謂「大珠小珠落玉盤」，這時先把幾塊完整的核仁拾起，再慢慢收拾那些碎屑。

江南人的耐心與細緻，也許和長期吃小核桃真有幾分關係，細小的核仁和碎殼混雜在一起，需要耐著性子一粒粒挑揀，否則一口咬下去，碎殼不僅硌牙，也會破壞核仁原本的香味。

光有小核桃還不夠，還必須配上一杯綠茶，適合這種場合的，只能是綠茶，印度或斯里蘭卡的紅茶在這種場合下是不合時宜的；紅茶適合驅寒，更適合配法國羊角麵包或英國甜點。

綠茶最好是龍井，當然廬山雲霧、黃山毛峰、洞庭碧螺春、信陽毛尖也都相宜。至於日本抹茶，我始終覺得不太合適，它太淡了，淡得像一碗沒有滋味的菜湯。

試想，在江南春日的濛濛細雨中，臨窗靠湖而坐，三五好友圍著一壺剛沏好的龍井，一邊慢慢剝著新鮮的小核桃，一邊品茶聊天。茶香、核香、雨聲、湖色交織在一起，那該是一種怎樣悠然的心境。

對於小核桃，人們往往愛憎分明：喜歡的人愛不釋手，不喜歡的人則敬而遠之，很少有人走中間路線。愛吃小核桃，大多是從小養成的習慣，甚至可以說，從一個人是否愛吃小核桃，往往就能猜出他的家鄉。

在海外華人的聚會上，不妨看看誰的盤子旁堆起了一座小小的核桃殼山，再大膽去認老鄉，十有八九不會錯。老鄉之間真正相通的，也許表面上是家鄉話，骨子裡卻是共同的味覺記憶。

小時候，我特別想吃小核桃，可只有逢年過節才有這個口福。那時小核桃還是憑票供應，春節一家只能買兩斤，每到除夕，母親才把屬於孩子們的定量分給我們，有時我捨不得吃，想著留到大年初一，更多的時候，卻還是忍不住偷偷提前開吃。

我還記得，杭州茶館剛剛興起的時候，免費供應的小吃裡還有小核桃，品種算不上最好，但如果放開肚子吃，幾乎能把茶錢都「賺」回來。如今，一斤優質小核桃已經賣到一百五十元人民幣左右，再免費任吃，茶館恐怕早就賠本了。

小核桃的價格高，也並非沒有道理。豐收季節，人們要爬上高高的樹梢搖果、採摘，報紙上還曾報導有人採摘時失足墜樹身亡的事故。想到這裡，每吃一顆小核桃，似乎都多了一分珍惜。

關於小核桃，還有一個流傳甚廣的傳說。據說元末明初，朱元璋的軍事參謀劉伯溫發現滿山遍野的山核桃無人問津，便嘗試把果實放進水裡煮去苦味，再放到火上烘烤，竟變成了香脆可口的美味。

從此，山核桃聲名遠播，大批運往蘇州、杭州等地出售，當地百姓因此增加了收入，朱元璋因抓住了這個機遇，有了錢財的來源。這樣說起來，朱元璋推翻元朝建立大明江山，似乎託了點小核桃的福。雖然這只是傳說，卻也為山核桃增添了幾分傳奇色彩。

現代研究表明，山核桃果仁中含有二十多種礦物元素，富含鈣、鎂、磷、鋅、鐵等營養成分，是一種天然、健康、營養豐富的綠色食品。

因此，每次從江南返回美國，親朋好友總會往我的行囊裡塞上幾包小核桃，讓我把這一份江南滋味帶回異鄉。

趁著牙齒還咬得動，就多吃一點吧。青春放歌行，中年磕核桃，老年嚼果仁。