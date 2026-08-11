作者與砲校全班合影。

一九五一年夏天，我參軍入伍，被分配到南京湯山的第三砲兵學校預科四大隊，駐地是西營房，在那裡度過了三個多月的軍旅生活。從上世紀三○年代起，南京東郊就是中國的砲兵基地，建有砲兵學校和火砲射擊訓練場，內戰時期，這裡沒有經歷過戰火，所以能完整地保存下來，由解放軍 接管。

砲校位於湯山鎮東南約三里遠的「作廠」，大門朝北，正對著三○年代修築的「京杭國道」。砲校東邊一公里多，有東、西兩座營房，兩者相距約三百公尺，均位於京杭國道的北側，看來是按同一張設計圖紙建造的，規模和布局一模一樣，全部是平房，每座營房可容納一個團的人員和裝備。正對營房大門是辦公用房，住著領導，中間是大操場，有幾個足球場大；操場兩側各建有六、七幢士兵宿舍，每幢可以住一個連隊，我們一個學員中隊百餘人，住在裡面還覺得挺寬敞。

建築材料以石頭為主，牆的下半部都是塊石壘砌，兩條鐵軌從馬路邊延伸到大門裡面，已很久沒有使用，但鏽蝕並不嚴重，估計施工年代並不久遠，而且工程結束後也不回收鐵軌，判斷當年在這裡施工的可能是正規的工兵部隊。

營房規畫的最大缺陷是供水嚴重不足，在操場的最南邊安裝了十幾個水龍頭，可是水壓不高，全營的人都要在這裡洗臉、洗衣，排隊等候是經常的事。我常在晚上去洗衣服，由於光線昏暗，有一次撞到了晾衣繩，造成頸部擦傷。我們中隊的部分學員曾自發輪流挖井，挖到一丈多深仍不見水氣，只好作罷。

因為沒有浴室，要到西邊四、五里外的湯山鎮溫泉去洗澡，每次都是以中隊為單位，隊列整齊地步行前往湯山鎮東南頭的浴室沐浴。說它是浴室，其實跟露天浴場差不多，只不過加了個簡易的蘆棚，腳底下用塊石拼成，高低不平。浴池面積很大，一百多人下去，仍顯得寬寬鬆鬆，池水齊腰深，清澈見底，溫度適中。

我特別注意到，浴池有一股水流湧出，隨後從亂石間流到山溝裡去。水流與石頭的碰撞，發出嘩嘩的響聲，可見流量不小，正是泉水持續替換，才保證了池水的溫度和潔淨度。我們每次總要在浴池裡泡一個小時左右，盡情地嬉戲、打鬧，那是最輕鬆、最舒適的時刻，不過當我們整隊步行再回到西營房時，又是一身汗了。

三個多月的預科期間，主要是政治學習和隊列訓練，沒有接觸到火砲，只是每人發了一把美製三○式步槍（俗稱三○步槍），這是第一次世界大戰時期的武器，當時使用就顯得落後。我曾經手持三○步槍在大門口站過崗，也在半夜值過夜哨，結業時用步槍打靶，科目是步槍臥式有依托一百米射擊，三槍中我只得了十八環，勉強及格。我還是學員班長呢，慚愧啊。

預科結束後，我被抽調出去從事文化工作，從此告別了南京砲校和它的西營房。當年那些石牆營房、湯山溫泉、夜哨門崗等等，雖然過去了七十多年，年輕時的軍旅經歷，卻始終保留在我的記憶裡。