一歲那年，父母帶我去看過一次糖展，地點是在北京民族文化宮，偌大的展廳裡，玻璃櫃一字排開，各式各樣的糖果裹著晶瑩透亮的糖紙，在聚光燈下閃閃發亮，紅的、綠的、金的、銀的，層層疊疊，像一場永不落幕的童話。那些糖只展不賣，可年幼的我哪裡懂得這些，隔著玻璃櫃，伸著胖乎乎的小手，一聲接一聲地喊：「要——要——阿姨，要要。」

多年以後，父親提起這件往事，沉默了片刻，說：「那時候的妳，很可憐。」他說得輕描淡寫，我卻忽然明白了，其實可憐的並不是那個嚷著要糖的小女孩，而是站在她身後的年輕父母。縱然那些糖肯賣，他們也未必捨得買，不是不愛，而是無能為力。

人生許多事情，都是長大以後才懂得的。後來，家裡的日子漸漸好了一些，每個月初，母親都會去百貨大樓，買回一包高價奶糖，那是屬於我的奢侈品，但規矩也十分嚴格：一天只能吃一塊。我是個聽話的孩子，每次打開糖紙，看見那顆奶白色的糖躺在掌心裡，總忍不住嚥口水，卻從不敢多拿一顆。於是，那份甜蜜被拉得很長很長，像細細的絲線，從一個月初牽到另一個月初。

吃完糖後，我發現糖紙上還殘留著淡淡的奶香，捨不得丟掉，就小心剝開糖紙，放進清水裡漂洗，再貼到玻璃窗上晾乾，糖紙恢復得平平整整，像新的一樣，成了我的珍藏，我把它們夾在書頁之間，時不時翻出來看。

現在回想起來，那時候的糖紙似乎比今天精緻得多，金魚戲水、青蛙荷葉、孔雀開屏、京戲臉譜、捧花的小姑娘，還有笑瞇瞇的米老鼠……每一張都像一個微縮的小世界。若是遇見重複的圖案，我便拿去和同學交換，換來換去，竟覺得比吃糖還快樂，糖紙明媚了我的童年。

十歲生日那年，父親送給我一個巧克力兔子，兔子有巴掌高，包著透明玻璃紙，脖子上紮著金色絲帶，那是我見過最漂亮的糖。父親把我摟在懷裡，我抱著兔子，笑得前仰後合，那笑聲像一串銀鈴，在屋子裡滾來滾去，讓尋常的日子也撞出了幾分喜氣。

小學時，同學間流傳一個祕密，據說攢夠一百張大白兔奶糖糖紙，就能換一個嶄新的鉛筆盒。我信以為真，於是開始了漫長的積攢，那時候的日子慢得很，一百張糖紙，像是要攢上半個童年。等到終於攢夠了，卻沒人知道該去哪裡兌換，那個從未出現過的鉛筆盒，最終成了童年最大的遺憾之一。

平日裡，糖是稀罕物，唯有春節例外，八仙桌上擺著紅色糖盤，奶糖、水果糖、酥糖堆得滿滿當當，像一座小山，陽光透過窗戶照進來，落在糖紙上，折射出五彩斑斕的光。我和妹妹總要把衣袋塞得鼓鼓囊囊才肯離開，走路時，糖果在口袋裡碰撞，發出細碎的響聲，像一個孩子全部的幸福。那些年的春節，彷彿真是泡在蜜罐子裡的。

三十歲那年，我們全家移居美國。初到異鄉，日子並不容易，辛苦打工換來的薪水，除去房租、水電和日常開銷後所剩無幾，不知不覺間，我學會了母親當年的樣子，給女兒買糖，也規定她一天只能吃一塊。

家裡有個魚形的墨綠色瓷糖盒，魚嘴微張，魚尾翹起，提起背上的魚鰭，盒蓋便打開了。許多個黃昏，女兒踮起腳尖，掀開魚鰭，從裡面尋找屬於她的那一顆糖。那情景，與許多年前的我竟如此相似，原來，人總是在不知不覺間活成了父母的模樣。

後來，生活漸漸寬裕，女兒的糖果也隨著豐盛了許多，每到萬聖節，女兒都會提著南瓜籃子，跟著小夥伴挨家挨戶討糖，籃子裡滿得幾乎要溢出來。我們母女坐在沙發上，一邊分揀糖果，一邊聊天，巧克力、軟糖、水果糖散發著甜香，屋裡的燈光暖融融的，直到今天，想起那些年萬聖節的夜晚，我依然覺得空氣裡帶著糖的味道。

歲月流轉，如今的我已步入晚年。於我，糖果也早已失去了年輕時的誘惑，可偶爾去中國超市，我還是會買幾顆大白兔奶糖，不為吃，只是把它們放在一個青花瓷小碟裡，靜靜擺在書櫃一角，陽光移過來時，糖紙會微微發亮，像舊時光留下的一點碎金。

那些糖，終究會吃完。可糖紙裡的甜，卻被歲月珍藏了一生。