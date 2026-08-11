歲歲黃梅，今又黃梅，雨淅瀝淅瀝地下下停停，滿天白茫茫，過往烏雲像鉛一般沉重，不由得想起一九六八年那個黃梅天，文化大革命時期，我這個行醫十年的醫師，忽然被打成牛鬼蛇神，關進公社造反派私設的「牛棚」。

三間破廟堂，關押二十多人，晚上大家睡地上的稻草鋪，中間放置糞桶，臭氣四溢，蒼蠅成群飛舞。一日三餐由各自家中送來，不許有魚肉之類，說是吃了會影響懺悔。晚上各自上繳褲帶，以防止尋短見，因此得提著褲子去「方便」。

這天晚上，天氣異常悶熱，我躺在稻草鋪上，翻來覆去睡不著。作為公社醫院醫師，我平時工作勤懇踏實，除看門診、查病房，下午還下鄉巡迴醫療，串村走戶送藥，農民見了我像見到親人似的熱情，我犯了什麼罪，醫院造反派欲置我於死地而後快？給我戴高帽子、掛牌遊街，還說翌日要到四鄉遊鬥。我不願忍辱偷生，想到這裡，不知不覺浮現了輕生的念頭。

「謝醫師，謝醫師！」正當我沉浸在苦惱的思緒中，忽然聽到有人喚我，原以為是夢境，睜開矇矓睡眼，在晃動的煤油燈下，我驀地瞥見一個人弓著身子，站在我的地鋪前。

「你睡著了？謝醫師，是我啊！」定睛看時，不由得一怔，此刻站在我身邊的不是郭小牛嗎？白天，在私設的公堂上，造反派壞頭頭對我審訊逼供，說「你交代，家中藏著逃往台灣的父親的照片，是不是妄想變天，等待蔣介石反攻大陸？」我用沉默抗議壞頭頭對我的誹謗，這個姓郭的在一旁狐假虎威，啪啪幾下打在我肩膀上、背上，把我攆出去，還大聲嚷嚷，說要把我整透關夠，我對此刻站在身旁的這名打手，何等憎恨與厭惡，頓時火冒三丈。

「謝醫師，我要對你說，別誤會白天我對你的態度，其實我怕你遭受皮肉之苦，才故意將你攆出去的。」

郭小牛接著低聲對我說：「頭兒說我對你仁慈，是因為你救過我那患腦膜炎孩子的命，他告誡我，要站穩階級立場，對你不能留情，要不就將我逐出造反派組織，因此我不得不表現得心狠手辣，讓你受點委屈，不過我手下留情，我會想辦法保護你的。」郭小牛看似關心地對我說，「有什麼話吩咐家裡，我替你捎個信。」說罷，他給我點了一盤蚊香。

我看著這傢伙，覺得人他準是心懷鬼胎，得提防來著，於是不搭話，報以苦笑。第二天，郭小牛乘查夜機會，又走來我的地鋪邊，安慰我「別難過，聽頭兒說，你沒有什麼問題，只是太倔強，要教訓教訓你。我勸你犯不著跟他們頂撞，何必吃眼前虧。」接著告訴我：「醫院造反派找過你未婚妻，說世上男人多得很，何必看中這個反動透頂的傢伙，還是斷了罷。而你未婚妻的媽媽說，女婿不是壞人，即便將來他討飯，女兒也要嫁給他。」

我聽了這些話，肺都快氣炸了，這些壞傢伙，用心何其毒也。而未婚妻和準岳母的態度，讓我異常欣慰，如同一股暖流湧入心房，幾天來的皮肉之苦、精神折磨似乎全消失了，此時此地，還有人理解與同情我，比什麼安慰都強啊。於是我打消尋短見的念頭，決定堅強地活下去，我相信，老天有眼，人妖顛倒的日子決不會長久。

在那段「成天聽到虎狼嗥，隔岸看見山水流」的至暗年月之後，我活了下來。如今九三高齡的我，有一個三代同堂的溫馨家庭，含飴弄孫，日子過得舒暢。

但是我居安思危，總是忘不了文革時期那好氣又好笑的一幕：要不是一個充當「內奸」的造反派暗中相助，也許我早已不在人間了。撫今追昔，我要感謝那個心地善良的造反派。