一九八七年八月至一九八九年四月，我和內人曾幽居在明尼蘇達州布魯明頓（Bloomington），至今仍難忘那座低調內斂的城市。

一九八六年四月，從加州灣區遷居紐約上州 ，以F1 Training的身分開啟職涯，難以返台探親，永久性職位比登天還難，便決定割捨。正更新履歷表時，學長致電邀我加入他在布魯明頓工作的公司，我馬上啓程，口試翌日即找到永久性職位。

布魯明頓位在明尼阿波利斯（Minneapolis）-聖保羅(Saint Paul)都會區的南部，明城與聖保羅隔密西西比河（Mississippi River）相望，前者是「美西最東之城」與明州 新興的商業中心，後者是「美東最西之城」與明州古樸的政治中心，雙城（Twin Cities）名聞遐邇。布魯明頓不遑多讓，擁有雙城門戶的國際機場、美國最大購物中心之一（Great Mall）、執牛耳的超級電腦公司、盛名遠播的醫療機構、宜居的郊區、優良的學區等。

明尼蘇達河（Minnesota River）沿布魯明頓的南與東緣匯入密西西比河，廣闊的濕原上溪流縱橫、湖泊密布、草木蔥鬱。春天溫陽普照，花草繁茂，綠意盎然；夏天炙陽烘烤，水氣蒸發，草木蔥鬱，蚊蟲孳生；秋天轉涼，艷彩的楓葉乍現，北風把它們染紅；冬天換裝成長達近半年飄茫的雪原。

一九八七年九月初冬，出門上班時，舉頭望屋頂上純淨的白雪，低頭卻見車道上汙濁的白雪與黃土混合的濘泥，心情瞬間由飄然變成惶然，唯恐沾汙褲管，另有濘泥下見不到的薄冰，實為因氣溫在攝氏零度間忽上忽下而形成的融水之冰，深恐不慎滑倒。

開車緩行在冰牆間，車底下尚有被前車削平的平頂雪堆，精準地沿其留下的車道往前行，若稍一偏離或剎車即滑入雪堆裡。

一九八八年九月又逢初冬，我倆已不畏長冬的冰寒而欣然購屋，一生首次擁有房地產。房子坐落在三分之二公畝土地中央的小丘上（見圖），與鄰近的五棟房屋圍成一個圓環，共用一條出入的車道。春天拔纏繞草根的蜘蛛草，夏天除生機盎然的庭草，秋天掃飄落滿地的落葉，冬天鏟積滿車道的白雪，忙碌得無暇静賞春花、夏綠、秋楓、冬雪。最勞筋骨的是，一早鏟雪車推出圓環上的積雪，在圓環的六棟房屋前堆成高厚雪牆，不趕緊鏟平就變成冰牆，無法出門。

源自斯堪的納維亞（Scandinavia）的居民大都高大、金髮、碧眼、憨厚、親切、熱誠，在購物中心裡常見許多人家有一個東方小孩，即使已育有幾個小孩，仍堅持收養一個東方小孩，似乎肩負著虔誠教徒的社會責任。

那段幽居的歲月不常旅遊，有趣的生活點滴倒不少。比如，大賣場裡試吃的攤位五花八門，有攤位為了推銷奶油，甚至提供沾奶油的整塊干貝給顧客試吃，這讓我們前後試吃多個攤位後便解決了一餐；或在折價中心裡花兩美元買一套精緻的瓷盤；還是在市區裡不畏冰天雪地，花九十九分吃一盤壽司，感受那種滿足與幸福。

只是未料，我工作的公司也逢寒冬，擬出售製造部門以維持財報上的盈餘。風聲鶴唳下，一九八九年四月，我倆重投加州灣區的懷抱，像回鄉的浦島太郎，喜見一如往常地過著日子的親友，欣喜的是，在不同地方各自度過三年，大家鬢髮未衰。