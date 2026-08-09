一九六七年夏季的一個周五下午，放學比較早、感覺天還大亮，十三歲的姊姊帶著我和妹妹，分別從縣城梅城小學（位於今安徽省安慶市潛山市）和舒州小學往家趕。從縣城到潛水河大橋東頭有個石碑，上面雕刻一個「四」（肆）字，應該是公里數。我們從這個石碑到居住地的某公社衛生所，要經過長約三百五十多米的西河大橋，下橋再走一公里到家，上學來回路程十公里、風雨無阻。

衛生所附近有幾所小學，單位同事勸我父母說就讓孩子們就近讀書，免得每天上下學來回奔波。我父母先從省城一家醫院調往潛山，幫助治療血吸蟲病，幾年後奉調支援基層衛生所衛生防疫工作、見多識廣，了解到附近小學不是生產大隊就是公社建的，師資力量差，學校環境跟不上，連個操場都沒有，肯定要到縣城就讀全縣最好的小學。

我們快上大橋時，忽然耳畔飄來「打倒霍XX」的口號。這聲音那時聽得太多，我們立刻想到：爸爸在大橋上被揪鬥（文化大革命時期將人抓住並進行批判鬥爭）。眼看要傍晚，姊姊告訴我們：「我們要讓路不走大橋，否則見到爸爸看我們哭啼啼的，造反派會興高采烈，爸爸會非常傷心。我們如果罵造反派，他們會誣告到學校、影響我們學習，接下來還會報復打罵爸爸。」

選擇這時候批鬥、遊街，明顯是有邪惡目的。他們算計好了，現在正是學生放學，村民快收工的時候，人多批鬥效果好，我們不能上當。我和妹妹贊成姊姊的意見，連忙朝大橋底下走過去，好在正是抗旱時期，大河幾乎斷流，只在東大堤下有一條小溪還有水。我們脫掉布鞋，越過小溪走上河沙灘路，盡量沿大橋下快行，以免被造反派發現。

回到家，媽媽說，有一個被爸爸治好病的押送隊員偷偷說：「霍所長被押到後東街的潛山師範，在那裡幹活接受改造。同去的還有公社婦聯倪主任。」

潛山師範在梅城小學隔壁。一個周六下午，我溜到潛山師範後院大禮堂，只見幾個大門都被鎖了。我翻上窗戶，看到倪主任正在用大澡盆洗衣，父親用大掃帚在掃地，灰塵一片，學醫講衛生的爸爸卻無法戴上口罩。

最慘的是上半年的一個月，媽媽因急性闌尾炎被送到縣醫院住院開刀，需要爸爸簽字時，爸爸正在批鬥。縣醫院醫護知道爸爸情況也沒辦法，後來不知是哪位叔叔或阿姨好心、冒險代簽的。手術後，姊姊請假照看。有次，爸爸被批准兩個小時回來看媽媽，爸爸戴著白袖章，上面寫著「反革命、叛徒」，媽媽看了頓時眼淚湧了出來。

手術後，醫師要求病人多吃些補品，可姊姊沒有錢買菜，病房也沒有煤油爐子和小鍋。同病房在郵政局工作的黃阿姨非常同情媽媽遭遇，每次煨肉都送一碗給媽媽吃。

從學校回到衛生所，。因爸爸媽媽都不在家，我們到食堂打飯時，造反派汪XX不准炊事員打飯給我們，說：「叛徒的子女沒資格吃飯，餓死才好。」我們只好掀開披掛在房門上的大字報，躲在宿舍裡哭。生產隊幾個農民叔叔知道後，急急忙忙送來蒸紅薯、蔬菜夾飯，還有送煮南瓜的，我們感動得都哭了。造反派試圖攔截，農民叔叔反問：「誰規定大人有罪要連累孩子？」後來公社也知道了，要求炊事員恢復為我們打飯。

策畫批鬥的婦科醫師HXX，因愛人是縣科級幹部，幾年後被調某局從事後勤工作，我曾在那局下屬單位工作多年，一次偶然相遇，我們彼此怒目相視。不久，我調到衛生系統，躲過了她可能對我的陷害、打擊。據說H的老公不到五十歲因暴病死亡；不准我們打飯的汪某，因衛生所合併至梅城醫院，她退休後去世追悼詞還是我宣讀的。想來頗有諷刺意味。

那場浩劫結束後，父親依然擔任所長，五十歲進城擔任潛山第一任食品衛生科主任。母親退休後回到原縣血吸蟲防治站。父母平均壽命八十歲，在天柱山麓、潛水河畔潛山公墓入土為安。我們弟兄姊妹都還爭氣，弟弟已是外籍人士，在某國三次當選國會議員，現任高等法院大律師。