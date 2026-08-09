十七歲那年暑假，我跟同學們一起在台北參加夏令營，在那裡，我認識了你。你念大學一年級，當我們的輔導員。面對我們這群嘰嘰喳喳的半大不小的高中生，你好脾氣，半忍半讓地當孩子王。你的個子不高，瘦瘦的，長相並不瀟灑，在愛做夢的女生心裡，你不是白馬王子。

開始我從未把你當一回事。夏令營的活動很多，外向的我，在團體遊戲裡總是被推出來做頭兒，於是你注意到我。接下來的日子裡，你常常特別和我講話，別的同學都注意到了，只有我還沒有想到你也許對我有意思，還責怪同學們往歪處想。

夏令營結束後，我升高三，準備大專聯考，每天都在功課的壓力下緊張地過日子。一天，我收到你寄來一封信，信裡表達對我的思念，並邀請我參加你們的團契，我心想趁著這個機會，我們可以見面談談，告訴你，我的功課緊張，對你並沒有來電，這麼重要的事好像要當面跟你解釋比較有禮貌，於是我接受了你的邀請。

你看到我走進團契教室時那個欣喜的眼神，叫我有點心跳加速，但團契結束後，我還是照原來的計畫，簡短地告訴你，我要以學業為重，不能分心交男朋友，也請你不要再給我寫信了。你小心地、輕輕地拉著我的手，說你會耐心地等我考完大學。我不置可否地把手抽回，和你說了一聲再見就離開了。

準備聯考的日子是暗無天日的，一整年的苦讀煎熬。你寫過幾封信來鼓勵我好好念書，我沒有時間回信。放榜後，我沒有考上台大，失望之至，跟所有的同學都斷絕聯絡。

開學不久，有天下課我回到宿舍，發現有人留了一封外找的信給我，原來是你來找我了。你要我給你打電話，否則你當晚就回台北了。我知道你對我有心，然而我對你仍然沒有來電的感覺，因此我又選擇了沉默不回答。你離開那天有責怪我嗎？現在想起來，我真欠你一個交代的。

念大學期間，你偶爾會寄封信來，我總是不知道怎麼回覆，因此我從來沒有回信，就這樣，我們漸行漸遠，直到你不再寄信來。後來我在大學裡認識了男朋友，畢業後一起留學美國，結婚生子、拚事業、建立小家庭，把我的世界填得滿滿的。然而，多年來在我心裡仍有一個角落，存著對你的歉疚。現在回想起來，大概是當時我太年輕，不知道怎麼處理感情吧。

最近，我偶遇一名高中同校別班的同學，她告訴我，你從我們高三那年就一直問她是否認識我，直到讀大學時還常常向她打聽我的消息。她說你一直做輔導的工作，沒有交女朋友，直到你也出國留學，和一個學妹結了婚。

我已經走到人生的夕陽之年，也孀居好多年。回首以往，覺得我最對不起的人就是你。你不是我的初戀，但是你是最早喜歡我的人，當年我辜負了你的真情相待，沒有給你任何交代而選擇逃避，實在很不應該。我告訴這名同學，請她把你的聯絡方式給我，我想打電話給你，直接向你道個歉，請你原諒我六十多年前的幼稚無情。但這位朋友告訴我，你已經在美國過世好幾年了。啊！果然我們這輩子真的永遠錯過了。

她把你的照片寄給我看，你變了好多，要是走在路上，說不定我認不出你。我欠你一個誠意的道歉，對不起，幾十年後我才向你道歉、道別。無緣的人，請原諒我，容我獻上心香一柱，祝福你在天上歲月靜好。