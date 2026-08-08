約莫四十年前，我們從台灣移民 到美國，定居在加州 橙縣一個華人 並不多的城市。當時，住家附近沒有華人超市，日常採買只能到美式超市選購食材。久而久之，我們早已習慣用當地的食材準備三餐，也逐漸融入新的生活方式。然而，每隔一段時間，我們仍會想起台灣傳統市場的熱鬧景象，以及那些深藏心底的家鄉味。

直到最近，鄰近城市新開了一家華人超市。我們特地前往，心中懷著期待與好奇。貨架上擺滿熟悉的台灣蔬菜、各式醬料和泡麵。走進生鮮魚區時，忽然看見冰塊上整齊排列著一尾尾銀鱗閃閃的虱目魚。

看到眼前的虱目魚，我們不禁停下腳步。它不只是一尾魚，更承載著一家人圍坐餐桌前的歲月。

我們買了一尾虱目魚回家，用最簡單的方式乾煎。油熱後，魚一入鍋便滋滋作響，熟悉的香味隨之瀰漫整個廚房，也把我們帶回許多年前在台灣生活的日子。隨著一口口魚肉入口，塵封多年的記憶也逐漸浮現。

先生童年住在嘉義，家中曾請過一位來自東石鄉的幫傭。東石位於台灣西南沿海，也是台灣虱目魚重要的養殖地之一。她每次返鄉探親後，總會挑著兩籮筐新鮮的虱目魚回來。那是在一九六〇年代，冰箱在許多家庭仍未普及，食物不易保存，因此虱目魚一進門，便成了餐桌上連日的主角。

清晨，是配清粥的乾煎虱目魚，魚皮微酥；中午，是紅燒虱目魚，醬油與薑香滲入魚肉；夜晚，則是一鍋魚湯，溫潤地暖著一家人的胃。虱目魚往往能變化出不同吃法；若還吃不完，便曬成魚乾，讓這份得來不易的食物繼續陪伴家人。

他說，那時虱目魚頻繁登場，多到孩子們有時也會吃膩。但他的母親去市場買菜時，仍常優先選擇虱目魚。孩子們曾問她：「為什麼不買刺較少、價格也較便宜的吳郭魚？」她總笑著說：「虱目魚比較貴，買它，就表示我們家還過得不錯。」語氣平常，卻道出了那個年代人們以食物衡量生活的方式。

我的母親也常煮薑片虱目魚湯給我們吃。她總說虱目魚營養豐富，適合孩子成長，可以補身體，也養元氣。那一碗熱湯，滋養的不只是身體，更是一種無聲的照顧。

時光流轉，我們有了兒子，他也同樣愛吃煎虱目魚。那時我們還在台灣，他不過五、六歲，每次去阿嬤家，最期待的就是這道菜。他總說，那魚肉特別香。因為虱目魚細刺多，我們總是一邊提醒他小心，一邊陪著他慢慢挑、細細吃。那些關於食物的點滴，也在不知不覺中融入一家人的日常。

後來，我們帶著這些味覺記憶移民美國。在異鄉生活的日子裡，煎魚與魚湯的滋味，也成了跨越太平洋、延續至今的家族共同回憶。

那天，在加州的廚房裡，我們重溫了虱目魚的滋味。那不只是一頓晚餐，更像一座橋，悄悄連結過去與現在。從台灣的市場與灶腳，到異鄉的超市與廚房，氣味牽引著記憶，也牽繫著家人之間的情感。

四十年的歲月改變了生活，也改變了居住的地方，卻改變不了味覺記憶中的故鄉。有些味道不會因距離而淡去，它們靜靜蟄伏在記憶深處，只等某一天，在熟悉的香氣裡再次甦醒。