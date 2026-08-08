近日接到嫂夫人從加州 來電，告知高中同班好友黃君已過世，幾個在美國的中學同班又少一人。連忙去翻出讀高中時的舊照，看看老朋友年輕時的模樣。其中一張我跳高的照片，攝於校園內的大運動場，是黃君替我攝下的。那時候，能擁有一架相機是一件奢侈的事，羨煞我們。

從照片可看出，我們學校有個廣闊的校園，在香港 地方實在少有。因為我們的學校位在新界，校址離市區二十三英里，是個農村地方。我們家從廣州搬到香港後，在離學校兩英里處，租用農家的種花生田作養雞場，又回到從前在鄉間的生活一樣，沒有自來水，也沒電力供應。

每天我騎自行車上學，在一間接近農村的學校讀完高中。學校為了鼓勵當地鄉民求學意願，平均成績七十五分以上的學生，只收一半學費。我們班中就有好幾個是農村子弟，因此我才享受到許多鄉村生活的樂趣，是一般在城市讀書的學生沒有機會遇到的。

有一次，我們三個高一生去鄉間找同學玩，他說沒有吃的東西可以招待我們，只能請我們去吃甘蔗，就拿起一把長刀，帶我們到田間去。原來他們家有塊地種滿甘蔗，長得很高已成熟。可惜的是，不是紫色的那種，而是青黃色的，比較纖瘦、多用來榨汁的那種甘蔗。

他選了一枝較大的，削平一下，切段給我們分嘗。太硬，大家勉強咬出一點甜汁來。然後樂趣在後頭，幾個大孩子鑽進蔗田鬧了一會，再從另一邊走出去。那些甘蔗比我們高得多，長得密密麻麻的，幸好沒有把衣服弄破。回想起來，穿過蔗田的滋味，遠勝於那一口青蔗咬出來的甘甜。

又有一回，一個同學帶我們回家吃荔枝，他們家近河邊，種有幾棵荔枝樹，只是一般品種，核大，但我們已經很開心了。而最高興的是那個爬上樹的同學，摘的人比吃的人更樂，他把摘到的荔枝，拋下來讓地上的人去搶。後來他又說還要嘗嘗另一棵樹上的，主人也只好同意了。

高三那年，同班有個本地同學借來一艘大木船，帶著我們幾個同學玩了一天。原來他們家是養魚的，但沒有帶我們去看魚塘，只載我們去淺水的地方下水去玩。照片上（見圖）是兩個同學在準備三明治午餐，其他的同學在岸上嬉戱。當地民風樸素，我們吃的是無肉三明治，只塗上煉奶和果醬，七、八個大孩子就吃得津津有味了，而且是整個吃完，沒有人會把麵包皮撕掉。

另外有個同班的鄧君，也是本地人，他與我的交情一般，但他的弟弟比我們低一年級，卻和我氣味相投，大概是愛好詩詞的緣故，課餘常去我家。小鄧君看見我書桌上用的火水燈沒有燈罩，而他們家裡有個小機器可以鑽孔，他找到一個八寸大的白色鐵碟子，在中間鑽開一個大圓洞，套在我的火水燈玻璃筒上，替我造了一個美麗的燈罩。

小鄧君在課餘帶我去過許多地方，他土生土長，熟識環境，兩人騎自行車走在鄉間小路上。離開學校後，仍和他有往來，三十年前我回香港時還見過面，後來他也出國了。有一件事我記得很清楚，在後來的通信中，回憶舊日郊遊，他有句說：「把酒洪橋，醉遊靈渡。」而我回函時有句：「尋野果於西山，訪詩人於天水。」我對小鄧君印象最深的是，跟他在一起，談話間不時會聽到他念出古人的詩句來。

一九五六年畢業離開母校，三十年後我重訪舊址，偌大的運動場已被改建成高級住宅區，無法認出舊日痕跡。如今又過去四十年，如果昔日搶吃荔枝的同學仍在，個個應是老態龍鍾如我的人了。