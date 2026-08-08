很難想像，始於上世紀六○年代中期，有一種顏色在大陸特別流行，尤其是採用這種顏色所製作出來的服裝。

這種顏色，有人說是草綠色。也由於這種顏色的服裝就是當時士兵穿的軍裝，只是沒有領章和帽徽而已，所以人們也管這種顏色叫「軍綠」，管這種顏色的服裝叫「軍裝」了。

其實，草綠色，或定義這種顏色就是草綠色，和綠草的顏色還是有區別的，倒是和陽光下松樹的顏色比較接近。穿這種顏色服裝的人，行走或躲在松樹之間，還真不容易發現。可那個年代是和平時期，這種顏色出現在大街上，就顯而易見，穿這種顏色服裝的人，也顯得比較獨特。

雖然時興穿軍裝的年代，到現在至少已經過去四十多年了，可親身經歷過那個時代的人，不少仍留有深刻記憶。在那一時期，無論是學校裡的學生，還是剛參加工作的小青年，幾乎誰能穿上軍裝，誰就顯得家裡特有背景，尤其是胡同裡的男孩子穿上軍裝，精神抖擻，顯得特別神氣。而女生穿上軍裝也顯得青春亮麗，因為從軍裝的掐腰和褲子的肥瘦，也可以看出身材是否苗條。

那時軍裝還分四個兜和兩個兜的。四個兜的軍裝多是幹部（軍官）穿的，能穿上四個兜的軍裝和軍褲的人，基本上都是部隊幹部子弟，但也不乏學校和胡同裡的頑主。其實，軍裝和軍褲還是分開穿，有色差才好看，所以家裡有條件、會搭配的女孩，都是上身穿軍裝，下身穿海軍藍色裙子。我妻子當年就趕上這一時期並這樣搭配，顯得小巧玲瓏，亭亭玉立。

有軍裝，就有軍帽，可軍帽有兩種戴法。單獨戴軍帽，都是男孩，多半不是自己家的，有的是「飛」（搶）來的。他們戴軍帽，兩極分化，不是想顯示自己有多痞，就是刻意顯示自己和某種背景有關係。而戴軍帽又穿軍裝和軍褲的人，家庭條件堪稱太優越了，可他們不知，從頭到腳一身綠，和退伍軍人還有什麼區別，似乎也顯示不出來優越感了。

在那一時期，如果說軍裝可以顯示一個人的家庭背景的話，那麼軍綠系列也能顯示背景的深淺；將校呢的軍帽和大衣，就明顯比普通的軍帽和軍大衣牛逼。按此深淺順序往下排序，軍裝、軍褲在前，軍帽、軍挎（軍挎包）在後，而軍用水壺就顯得背景一般，重在實用性了。

值得一提的是，當年流行的服裝當中，還有一種土黃色的軍裝。我們小學和中學都有一個同學穿這種顏色的軍裝，雖然它沒有草綠色軍裝引人注目，但它的「資歷」還排在草綠色軍裝之前呢。

我小學的這個同學，住在我們胡同裡的一個高台階的四合院裡，而且住正南房。他父親就是軍人，因此，無論他穿哪種顏色的軍裝，我們都覺得根紅苗正，順理成章。而在我們院，有一個髮小家更牛，她當團長的爸爸周末還能坐著二一二軍用吉普回家呢！

至於軍鞋，一種草綠色的球鞋，就沒有那麼時髦了，取而代之成為時尚的是一種白色塑料底、黑色燈芯絨面的懶漢鞋，當時人們管它叫「片懶」。

縱觀那些年，誰有軍裝穿，誰有這身行頭，誰就顯得高人一等，走起路來都神采飛揚。於是，不是軍屬，想穿上軍裝的人，就託關係、找門路，想方設法搞到一套軍裝。而那時，有的服裝廠也看出市場需求，便生產出一批仿製的軍裝，滿足那些想穿軍裝，家裡又沒有條件的人的需要。別看這批仿製的軍裝流入市場上的不多，又和軍裝都是草綠色，可明眼人一看，就能分辨出來，還不如不穿呢。

一九七八年恢復高考以後，這種軍裝就開始慢慢淡出人們的視線，穿這種軍裝的人也沒有什麼優越感了，人們開始比誰有知識、誰能上大學。乃至今日，這種顏色以及這種顏色的服裝，只能在電影和舊貨市場等地才能見得到了。