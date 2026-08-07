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我的名字

鄒少男
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我的家鄉在遼寧省東部東溝縣（即現在的東港市）農村。俗話說：「二月二，龍抬頭。」我的生日正是農曆二月初三，所以老人們給我起了個乳名——「福龍」。按照家譜的排行，我們這一輩名字中都應帶一個「繼」字，因此我的學名原本叫「繼仁」。可是，還沒等到我上學，這個名字就改成了「少男」，一直沿用至今。

後來翻看家譜，我才知道，祖父母共育有三個兒子、一個女兒。祖父母共有孫子十三人、孫女七人，共二十人。按家譜，都應使用「繼」字排行。但實際上，有五個人沒有按家譜取名，其中還有三人不僅沒有「繼」字，而且改成了單字名。由此可見，隨著時代的發展，傳統習俗也並非一成不變。

我四歲時父親去世，「少男」這個名字是大哥給我改的。大哥比我大十九歲。他年輕時，東北正處於日本扶植的偽滿洲國時期。他先在縣城讀書，後來又到哈爾濱求學，並在那裡參加了反日組織。為了不牽連家人，他既改了名，也改了姓，與家裡斷絕了聯繫。後來日本投降，國共內戰又接踵而至，家裡整整六年沒有他的音信。

一九五○年春節前，大哥終於回到了闊別的家鄉。我想，他大概覺得按家譜取的名字過於傳統、俗氣。按照家譜，他名字中的第三個字本應是「福」字，於是他不僅把我改名為「少男」，還把自己改名為「北男」，把我二哥改名為「亞男」。

不過，事情並沒有完全如願。由於大哥曾長期改名改姓，他自己的姓名最終沒能恢復；二哥因為已經入學讀書，名字也沒有改成。而我當時才六歲，還沒有上學，八歲報名入學時便正式使用了「少男」這個名字。從那以後，這個名字一直陪伴著我到工作崗位，直至退休。

年輕的時候，我覺得「少男」這個名字倒也名副其實，自然順口，並沒有什麼特別的感覺。可是到了老年，卻多少覺得有些彆扭。每逢參加一些公共活動，需要作自我介紹時，我總會笑著調侃自己：「真不好意思，我都老天拔地（東北方言，意上了年紀，動作不靈活）了，還叫『少男』。沒辦法，現在想改也改不了了！」

一個名字，記錄的不只是一個人的身分，也記錄著一個家庭的變遷和一個時代的印記。

精華 FAQ

  • 他因生日接近「二月二龍抬頭」而得乳名「福龍」，按家譜原本學名叫「繼仁」。後來大哥返鄉後將他改名為「少男」，並沿用至今。

  • 大哥年輕時在哈爾濱參加反日組織，為避免牽連家人而改名改姓並中斷聯繫。1950年返鄉後，他依家譜字輩替弟弟改名，希望重新整理家族稱呼。

  • 文章指出，名字不只代表個人身分，也承載家譜傳統、家庭成員的變動，以及日本侵佔、內戰與社會轉型等歷史痕跡，具有濃厚的時代記憶。

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