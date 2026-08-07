小碼頭街及雲台閣。

提到鎮江，人們首先想到的往往是「三山一寺」——北固山、金山、焦山與金山寺。五月我前往鎮江，首日便爬了金山和北固山，確實感到兩地的美妙與非凡。一腳跨進北固山景區大門，三國風便撲面而來——孫權與劉備試劍石雕塑赫然在目。而在吳蜀爭奪荊州之前，孫權曾在此修築鐵甕城，並為赤壁之戰運籌帷幄。文學方面，這裡不僅留下了辛棄疾豪放的詞作，還有略含惆悵的唐詩名篇「次北固山下」。金山寺以「寺包山」的架勢巍峨雄立，隔著垂枝放眼山下，湖光綠影，曲橋連渚，是我見過的最秀美亦最具精神氣質的雄偉佛寺。大雄寶殿背後鐫刻的「度一切苦厄」五個大字，讓我深感震撼。

然而，鎮江的內蘊和魅力遠不止於三山一寺。「西津渡歷史文化街區」處處閃爍著歷史與人文的光彩。我入住小碼頭街（見圖）一家兼具英倫與民國風的酒店，得以從容探訪包括小碼頭街在內的整個西津渡街區。

作為街區命名的由來，西津渡始創於三國時期，與北岸的揚子津遙相呼應。坐擁長江與大運河交匯處的核心位置，西津渡被譽為「江南運河第一渡」；又由於所處江面寬闊、風急浪高，它也曾是長江下游最險要的渡口之一。正因如此，這裡催生了世界上最早的水上救生組織——京口救生會（京口為鎮江古稱）。從三國時期起，作為南北與東西航運樞紐的西津渡，直至二○○三年才完全退出歷史舞台，堪稱古渡奇蹟。

我是在遊覽南京之後來到鎮江的。民國時期南京為國都，鎮江則擔起了江蘇省會的重任。南京的六朝遺韻與民國風情至今可感，相比之下，鎮江不僅蘊含著相當豐富的民國遺存，更保有源自先秦吳文化的東吳風骨。關於這一點，我在鎮江博物館內外都能深切體會到，鎮江人也毫不掩飾他們對古吳文化的自豪。博物館大門前的群雕名為「強吳雄風」；第一展廳叫「古吳神韻」，展示著先秦時期吳國的許多青銅至寶；而建於二○一六年的雲台閣則高懸匾額「吳楚勝概」。

今天的鎮江人口不足四百萬，城市規模遠小於南京，然而在中國近代史上，它卻有著特殊的位置。鎮江是長江沿線最早開埠的通商口岸之一，中英「天津條約」簽訂兩年多後，鎮江英租界正式設立。我參觀了與鎮江博物館融為一體的原英國領事館舊址，那裡展示著許多與當年英租界相關的史料，在展示西方強權入侵與殖民控制的同時，也呈現了租界在客觀上對鎮江經濟各層面的刺激與推動。

離鎮江博物館不遠，有一條號稱代表「百年鎮江史」的伯先路。路上有一處著名歷史建築——廣肇公所，黛瓦覆頂，磚牆呈灰、橘、黑三色交錯，歷史沉澱與滄桑感極強。該建築原為清末民初在鎮江經商的廣州、肇慶兩地商人的同鄉會址。一九一二年十月，孫中山到訪鎮江時，曾在這裡向社會各界發表關於民生主義與實業救國的演講。「天下為公」四個字被鐫刻在了廣肇公所的一塊青石匾額之上。

鎮江博物館、英國領事館舊址以及廣肇公所等，均分布於西津渡歷史文化街區的內部或邊緣地帶。而我所入住的酒店正位於該街區的核心處——小碼頭街。與其他地方或多或少地帶著些政治、軍事或宗教氛圍不同，這條僅千米長的老街呈現出極為親和的人文景觀。

到達鎮江的第二天傍晚，天空飄著小雨。我撐著傘，細細地走過那條不寬的、青石板鋪就的街道。這樣的路與我閩南老家的頗為相似，我依然記得兒時在雨天裡赤腳從石板路走過，水濺濕了褲管的情形。不同的是，老家的石板路略顯粗糙、滯澀；而小碼頭街的青石板，似乎已被歲月磨得光滑而溫潤。在淅淅瀝瀝的小雨中，兩條相距兩千里的石板小路在我心中連結在了一起，它們皆有暖暖的體溫和悠悠的記憶……。

除了讓人流連忘返的石板路面，小碼頭街兩旁還不時可見幽深的里弄，弄口有拱形也有方形。我拍攝到的有三條：長安里、吉瑞里和德安里。據弄口所載紀年，長安里建於民國元年(一九一二年)春，吉瑞里誕生於民國三年，它們都是在鎮江開埠後應運而生的。德安里沒有紀年，如今已成為文創中心。我佇立在煙雨朦朧中，凝望里弄深處，深不可測之中，時間悄然折疊——過去與現在，在這裡並存。

小碼頭街位於雲台山腳下，依山勢蜿蜒起伏。我所走過的那一段，煙火與文化的交織具體到了每一個個體，這從那些店名裡便可見一斑：周家二小姐的菜、李嫂鍋蓋麵、阿婆豆花、唐老一正齋……另有一些店名透露出煙火人生中的智慧與追求：「無由」、「玩味」、「人生醋醋是驚喜」……店主們有的坐在門口，有的靜候櫃台之後。我看他們的眼神，有期待，卻不催逼；有自信，卻不張揚。

小雨打在屋簷上，絮絮叨叨地有些瑣碎，卻自帶節拍。我一陣陣恍惚，分不清是時光包裹了這條千米古街，還是古街包裹了時間。斗轉星移，冬去春來，這條小街上總有人在路過、生活、經營、追夢……這是小街數千年的脈搏，也是整座鎮江城的脈搏。這脈搏，從天而降的細雨感受到了，我的心也聽到了。回望早上去過的老碼頭、運河水、廣肇公所……看著眼前江南煙雨中的五彩斑斕，又想起昨日攀登過的兩座山，我既走在一座城市的足跡上，也站在了她的肩膀上。五月的雨裡，我心頭湧上來一種別樣的圓融感。

雲台山上的雲台閣，恰好坐落在整個西津渡歷史文化街區的制高點。爬雲台山猶如爬長城，走的是一條不間歇地向上挺進的路。當我終於站在那制高點上俯瞰四方時，金山塔、北固樓、焦山綠洲、那座東印度式的鐘樓，還有遠處長江與運河交匯處的蒼茫遼闊以及近處白牆黛瓦的錯落有致——無論中式還是西式，過往還是當下，淡然還是濃烈，是莊嚴的匾額、凜然的刀劍、抑或是尋常巷陌裡恣意伸展的楓藤，鎮江的各個角落與層面幾乎盡收眼底。

風情萬種的鎮江，化為一方包裹時空與百樣人間的水土，是這樣的寬廣、深邃、渾厚。因其渾厚，故而圓融。