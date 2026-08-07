提起火鐮火石的名字，現代人大多已感到陌生，只有在上世紀四○年代以前出生的人，才真正見過它。筆者已八十多歲，也算知曉火鐮火石的一些來歷。

據說上古時代，人類過著茹毛飲血的生活，後來出了一位領袖叫燧人氏，教民鑽木取火。試想，把一枝木棒或石錐在木板上反覆摩擦，讓它發熱、冒出火星 ，要付出多少耐心和毅力呀！當火星點燃枯葉或草絨後，輕輕一吹，火便燃了起來。先人們把火種移到山洞裡，不斷添入枯柴，讓火苗得以長久保留。

如今，火已是唾手可得，但在過去是無比珍貴。上世紀四○年代初，國弱民窮，農村更是家徒四壁。每天做飯生火時，得由家中孩子到左鄰右舍去借火。所謂借火，就是拿著捲成像手指大小的紙煤，到已生起灶火的鄰家點燃，回家對著紙煤一吹，火勢便旺起來，再用它點燃灶中柴草。火熄滅後，把紙煤放進一個小竹筒裡，保留燃燒後留下的黑色炭頭。下次生火時，只要有一點火星落在炭頭上，火很快就燒起來。

那時，農村還沒見過打火機，我和童伴們倒是在商店見過火鐮火石。所謂火鐮，就是一塊像小刀子那樣大小的鋼片；火石，是一顆拇指般大小的黑色石子。

村裡家境稍好的村民大都備有火鐮火石，抽水煙筒的老伯父也常用它來點菸。我們幾個童伴常聽老伯父講故事，調皮的狗仔福有次偷偷拿起火鐮，撿來一把斷掉的廢鐮刀，趁老伯父不留意，拿他的火石一擦，竟冒出了火星。

我們便決定如法炮製。廢鐮刀容易找，難的是火石。我們跑到山邊、水坑尋找，總找不到那種黑色的火石，卻撿回了一堆花崗岩的碎石片和其他石頭，經測試，花崗岩碎石擦出的火星最多，偶爾連碎瓷碗片也能派上用場。

這麼一來，火石問題也解決了，但用作火鐮的廢鐮刀刀口鋒利，容易刺傷手指。於是，我們想起了三叔，他平日打製小刀出售，補貼家計，常叫我們幫他「捉蟋蟀」。捉蟋蟀就是把別人吸剩後丟棄的香菸尾撿回來，匯集起來就能湊成一包菸。菸癮犯了，一時沒錢買菸，大人去撿礙面子，便讓小孩子代勞。

我們投三叔所好，為他「捉蟋蟀」，趁他起爐打鐵時，請他為我們的廢鐮刀加工，淬了水，就像市面上的火鐮了。我們興高采烈地把它回家，從此，再也不用到鄰居家借火了。