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在鐵路工地上狂奔

張定興
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每當我看到電視或報紙上報導中國鐵路網位居世界前列，就不由得想起，自己當年在中國參加鐵路建設的時候，所發生過的一件趣事。

七○年代，我自一間醫學院畢業。那時醫學院畢業，不需實習，就直接分配到各工作單位擔任醫師。我先被分配到湖北宜昌地區，之後調動到宜都縣枝城衛生院，再由衛生院派往襄樊鐵路工地的衛生站。修建鐵路工地的民工有兩千多人，都是附近農村抽調來的農民工，機械化程度很低，路基全是靠肩膀挑土和手工拉錘的人海戰術建成。

衛生站設在首先建成的火車站一角，設備簡陋，只有一張檢查床，一些常用藥品。有一天，我手下的一個衛生員匆匆忙忙來告訴我，有工地民工受傷，要我馬上去看看，我馬上跟著她去。到了現場，一個年輕力壯的民工捂著左上臂痛得呱呱大叫，我判斷傷者有左肩脫位，吩咐用擔架把傷者抬回衛生站。

我跟在擔架旁走著，心裡有點忐忑，因爲我沒有學過如何使肩關節復位。走著走著，突然想到衛生站有醫師手冊，裡面應該有治療方法。我立即拔腿狂奔回衛生站，大約有幾百公尺。翻閱醫師手冊，終於查到治療肩脫位的方法，當擔架抬到衛生站的時候，我順利地把民工脫位的肩復位，他也不再叫痛，眾人皆大歡喜。

事後我奇怪的是，竟然無人問我為什麼突然狂奔。說實話，是因為我愛面子，怕大家見笑，醫師不會治病。

精華 FAQ

  • 他是醫學院畢業後直接分配工作，先後在湖北宜昌、宜都枝城衛生院任職，後來被派到襄樊鐵路工地衛生站，負責民工的基本醫療照護。

  • 一名年輕民工左上臂疼痛大叫，作者判斷可能是左肩脫位，便先叫人用擔架把他抬回衛生站，再設法查找復位方法進行治療。

  • 因為他當時不會做肩關節復位，擔心被人看出自己不懂醫治而丟臉，所以急忙跑回衛生站翻醫師手冊，查到方法後才順利完成治療。

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