和妻子帶孩子從鄉下老家回來時，母親還和原來那樣，拿出老菜筒，扎扎實實裝滿一筒菜，叫我們帶回單位吃。老菜筒是我讀書時用來帶菜的，這麼多年了，母親還在用它給我帶菜。

讀中學時，學校離家有二十里路，來去不方便。我在學校寄宿，每星期只在周末回家一次，拿點米菜。開始帶菜用的是罐頭瓶，一個星期兩瓶。那時個子小，馱著三四升米、兩瓶菜，要走二十里路，確實有些不容易。罐頭瓶又是玻璃做的，放在一個袋裡，容易磕破，那樣就一個星期就沒菜吃了。為此，母親便用老菜筒給我帶菜。

老菜筒用一筒老楠竹做的，直徑有三、四寸，六、七寸高，上面有個一寸來高的蓋子。菜筒外面刨得十分光滑，腰身鏤著幾道細小的線箍，看上去既簡樸又美觀。菜筒口上兩邊鑽有兩個對稱的小孔，穿著細繩子，可以提在手裡，十分方便。

聽母親說，老菜筒還是爺爺手上留下來的呢，父親讀書時就用它帶菜。它原來是淺黃色的，年月久了，多次洗刷，便慢慢褪成了暗褐色，但它表面卻是益發的光滑，顯得厚實溫潤。老菜筒平時一直默默蹲在碗櫥角裡，沒想到我讀書時又用上它了。

用老菜筒帶菜，確實比罐頭瓶好多了。它的容量很大，一次可以裝下兩三罐頭瓶的菜。因為是竹子做的，經久耐用，根本不用擔心會被磕破。最難得的是，用老菜筒裝菜，帶著一股竹子的清香，還不容易餿。到了吃飯時，打開菜筒，倒一些在飯上，菜香裡夾著竹子的清香，讓人胃口大開，一碗飯幾口就扒到肚裡了。

和其他同學不一樣，我中途因病休學，中學讀了四年。每個周末回家，母親都炒好菜，用老菜筒裝好，讓我帶到學校吃，前前後後也是四年。那年頭不比現在，本來家裡就沒有什麼菜吃，炒菜給孩子帶到學校，那就更不容易了。特別是夏天，一般的菜容易餿，很多學生帶的都是醃菜。醃菜雖然不容易餿，但口感枯乾，還沒有營養，經常用來下飯，不僅難以下嚥，肚子裡也覺得空落落的，上課都沒勁。多年以後，同學們回憶起中學生活時，總是這樣說：「那年頭真是苦哇，一個星期就是兩瓶醃菜，一年四季吃到頭。」

我帶的菜也以醃菜居多，不過母親卻能不斷翻出花樣，讓我吃得可口。有時把醃菜炸得乾乾的，吃起來十分香脆；有時放點臘肉或豆腐子，改善口味。除了醃菜，豆角乾、蘿蔔條也是經常帶的菜。炒豆角乾和蘿蔔條時，母親放的油特別多，夾到筷子上油都會滴下來，還放上些乾辣椒、大蒜，不僅吃起來十分有味，因為油多，這些菜也不容易腐壞。因此我讀了四年中學，在吃菜方面倒沒有受到什麼苦。

那時，母親唯恐我帶去學校的菜不夠吃，每次總把老菜筒裝得扎扎實實的，把菜夾出來時，都要花些力道。因為菜多，足夠平時下飯，這些菜往往又是我的零食，有時下晚自習肚子餓了，沒有什麼吃的，就打開老菜筒，扒幾口菜進肚裡充充饑。四年下來，原本暗褐的老菜筒，漸漸成了烏黑色。

中學畢業後，我考上師範在外地讀書，學校有食堂，不需再帶菜了。老菜筒被母親洗得乾乾淨淨後，又靜靜地蹲在碗櫥角落裡。

師範畢業後，我被分配到家鄉工作，母親經常讓我帶菜到單位吃。特別是結婚、生了孩子後，家裡有什麼好吃的，母親都要送些來。單位離家不遠，那些菜吃起來往往還熱乎乎的。

一開始帶菜，母親用的多是碗和缽。後來我和妻子都調進縣城工作，離家很遠，再用碗缽不太方便，母親又把老菜筒從碗櫥角落裡翻出來了。每次從鄉下老家回來，母親總用老菜筒裝滿菜讓我們帶來。不同的是，如今裝的菜比當年好太多了，比如，家裡現磨了豆腐，現宰土雞，還有新鮮的土豬肉等等，既美味可口，又營養健康。

母親年紀大了，總這樣給我們帶菜，實在有點不忍心。我曾多次對她說，縣城什麼菜都可以買到，不需再給我們帶菜了。母親卻是這樣說的：「家裡的土東西，吃了放心，城裡買的哪有這麼好。這都是給我孫子吃的，怎麼能不帶。」不僅如此，母親每次總是再三叮囑，下次回來記得把老菜筒帶來，裝菜方便。

原來，母親用老菜筒給我帶菜，如今又用它給我的孩子帶菜。老菜筒雖然十分老舊，它的生命還在不停延續。

上次回家時，母親叫我買個保溫盒去，原以為家裡要用，沒想到是為了方便給我們帶菜。但我覺得，還是用老菜筒好。雙手捧著裝滿菜的老菜筒，那份沉甸甸的厚實溫暖，從手上一直傳遞到心底。它所承載的記憶與溫情，再好的保溫盒也代替不了呀！

過了這麼多年，雖然老菜筒已經褪盡顏色，變得有些斑駁，但用它裝菜依然是那麼溫潤可口。只是隨著歲月的凋零，步履蹣跚的母親也和老菜筒一樣，變得日益蒼老了。