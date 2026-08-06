五○年代中蘇友好，電影、小說、展覽都說兩國永遠友好萬萬年，俄語成為學生學習的重要外語之一。我喜歡文學，就考入大學俄語專業。一九五五年畢業後當了俄語教師，夢想能到俄羅斯 親眼看看列賓畫中的伏爾加河或者托爾斯泰的雅斯納亞莊園，可那個年代普通百姓是不可能邁出國門的。幾年後，中蘇關係逐漸惡化，全國深挖洞，但是幾十年的浸潤，俄羅斯猶滋滋在心。

改革開放後，到我八十歲時，環境、時間和人民幣都有條件了，我們老兩口終於到了俄羅斯旅遊，在紅場上走走，以償平生之願。

我們先排隊參觀列寧墓。當時，列寧墓每周一、周五要關閉進行維護，其餘時間只從上午十時起開放三個小時。參觀者首先要在離墓近百米的克里姆林宮牆邊排隊等候，這時，一些小販來推銷蘇聯郵票冊，每本六個插頁，第一頁全是列寧的紀念郵票，也有推銷別有十來個紀念章的紅軍船形帽，再就是馳名的俄羅斯魚子醬。這些小販都會簡單的漢語，和購買者討價還價，說明參觀者以中國人為主。

我買了郵冊和軍帽，並立即戴上參觀，在墓前留影紀念（見圖）。參觀者在墓區門口進行安檢，俄羅斯軍人檢查很嚴格，電子產品、雙肩包、金屬水瓶不可帶入，因此無法拍照。這些東西導遊早有交代，他代我們保管。過了安檢，就進入克里姆林宮圍牆墓園。

列寧墓是用紅色的花崗岩、黑色的大理石修建，陵墓正面上方簡潔地用俄文大寫字母寫著「列寧」。陵墓一半在地上，一半在地下。進入陵墓要下幾級台階再往右拐進入過道，只有幾盞小燈，光線微弱，站著兩個持槍軍人，再往右拐就進入墓室，四角有四個軍人站崗，顯得莊嚴肅穆。

墓室的長和寬大約都是二十多米，列寧的水晶棺安置在中央的台子上，周圍拉著繩子。列寧臉和手都由特製的燈光照明，莊重清晰，神態安詳。列寧穿著我們在電影常見的服飾，一身深色西服，白襯衣領口上打著一條紅色領帶，兩眼微閉，臉色灰白帶黃，神態安詳，兩隻手擺在黑色帶紅邊的緞被上。自一九二四年去世，他的遺體已保存一百多年，由於時間關係，列寧的耳廓看起來有點透明，給人一種蠟像的感覺。人們在墓室裡就是圍著水晶棺慢慢地繞行一圈。

按照參觀路線，從墓室出來後不是直接離開紅場，而是向西，繞過觀禮台，到列寧墓的背後，去瞻仰「名人墓」。緊靠列寧墓後埋葬著十二位蘇聯領導人，按去世時間排列，他們是斯維爾德洛夫、伏龍芝、捷爾任斯基、加里寧、日丹諾夫、史達林、伏羅希洛夫、布瓊尼、蘇斯洛夫、布里茲涅夫、安德洛波夫和契爾年科，只有赫魯雪夫死後被埋葬在新聖母公墓。

這些陵墓前都有本人半身塑像的紀念柱，地面上都平放一塊黑色大理石板，上邊刻著他們的姓名與生卒年月，還斜放兩枝紅艷艷的康乃馨，看來規格僅次於列寧。

其中史達林的墓特別引人注目，因為史達林的遺體自一九五三年至一九六一年曾和列寧的遺體並排安放了八年。蘇共二十二大決定把斯大林遺體搬出列寧墓，降格一等，改埋在列寧墓背後。

克里姆林宮的圍牆上也嵌著很多不大的墓碑，骨灰能埋藏於此也是極高的榮譽。他們都是各界的傑出人物，包括政治或軍事領導人、科學家與文化界人物等數百人。高爾基、列寧夫人克魯普斯卡婭、二戰英雄朱可夫元帥、科學巨匠庫爾恰托夫、第一位上太空的宇航員加加林等都葬在這裡。

列寧墓頂上是檢閱台，五○年代每逢重大節日，領導人在台上檢閱，向遊行群眾招手。蘇聯劇變後，人們對前蘇聯、列寧看法不一，自戈巴契夫起，就改在列寧墓對面的古姆百貨公司門口，另外搭台檢閱遊行隊伍。

列寧遺體在展出之前，經過解剖，其內臟器官全部取出，體液用特殊的防腐溶液替代，因此遺體不再腐壞，依然保留其生前的樣貌、皮膚彈性和關節的柔韌性。專家每隔一年半，會為遺體作一些處理。一九九四年，列寧墓被聯合國教科文組織列為世界歷史文化遺產。

目前超過六成的俄羅斯人支持取消列寧陵墓，將遺體埋葬，其餘有些人則認為應當繼續保存列寧墓，將其作為當地的旅遊景點。俄羅斯現任總統普亭認為應該謹慎對待這一問題，「不能導致社會分裂」。