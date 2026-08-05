剛來美國不久的那個夏天，我和父母到洛杉磯 探望姨婆。她住在一個寬敞的大院裡，石階兩旁綠樹成蔭，一走進院門，一股清涼撲面而來。

屋裡的擺設古色古香，櫃子裡陳列著幾件古玩。姨婆是福州人，說話帶著鄉音，風趣幽默，第一次見面，卻讓我倍感親切。她原本準備親自下廚做幾道拿手的家鄉菜，不料孩子來電話，堅持帶我們到餐館吃飯。她嘴裡嘀咕著：「怎麼老喜歡吃餐館？」語氣裡滿是遺憾，也讓我感受到她對家鄉味道的珍惜。

臨走前，我在她臥室的架子上看見一個熟悉的物件——皮枕（見圖）。我立刻想起中國的老家。爺爺、奶奶各自都有一個皮枕，他們從福建老家一路帶到貴陽。無論搬到哪裡，他們始終不用別的枕頭。小時候，我們幾個孩子總覺得新奇，常拿來當玩具。我們把它頂到頭上，不小心掉在木頭地板上很大聲。惹爺爺和奶奶生氣。我們不知道這麼又硬又涼的皮枕，他們睡起來怎麼會舒服？

姨婆撫摸著皮枕，笑著說：「這是我特地請人從福州帶來的，我還是喜歡睡皮枕。兒孫們都笑我奇怪。」她把皮枕遞到我手裡。我發現它比爺爺奶奶用的略小，也輕一些，但是充滿了一種我熟悉的歲月感。

分別的時候，姨婆把這只皮枕送給了我，她說她還有。我一直珍藏著。如今，爺爺、奶奶和姨婆都已離世多年了，這只皮枕也成了一件真正的老物件。每當看到它，我想起那個已經遠去的故鄉，以及老一輩人對鄉土、對生活習慣始終不曾改變的眷戀。