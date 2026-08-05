前幾天瀏覽網路時，一個名字忽然跳進我的眼簾——江明晰。這名字怎麼這麼熟悉？難道她就是？點進去一看，哇，她竟曾問鼎中國漢語橋比賽世界總冠軍！

我的眼睛盯著螢幕好久，往事一下子全湧了回來。那一年，我剛從公立學校教職暫時退下來。多年教書，身心都有些疲累，想休息，卻又不想無所事事。就在那時，我偶然加入約翰霍普金斯大學資優少年教育中心的線上中文課程，擔任中文家教。

這個課程除了固定的線上教學，還安排每位學生每周三十分鐘與家教做一對一的口語練習。其中一班是AP中文班，學生大多是準備考AP中文或SAT中文的高中生，他們來自美國各州，甚至海外，程度都相當不錯。

江明晰就是其中之一。她是住在南加州 的一個白人女孩，第一次上課時，我問到她的中文名字是誰取的，她笑著說：「是我自己取的。」我很好奇：「為什麼叫江明晰？」她回答：「我希望自己像一道江水，明亮又清晰。」聽完，我心裡暗暗佩服，這名字取得真有意境。

她的中文發音非常準確，四聲清楚，咬字分明，這在美國學生裡相當少見。尤其她的中文大多是透過網路學來的。她的求知欲也很強，常常問我課本以外的詞彙和用法，問得又深又仔細。更難得的是，她對這三十分鐘特別珍惜，高中生活動很多，但她總盡量不缺課。她曾對我說：「這三十分鐘跟妳練習，對我很重要。」若真的和活動衝突，她總會提早通知，努力爭取補課。有時她正在放學途中，也不願錯過，媽媽開著車，她就在搖晃的車裡拿著電腦和我上課，網路偶爾斷掉，我們就重新連線，再繼續。

加州和我住的東岸有三小時時差，為配合她的時間，有時上完課已經半夜，但看到這麼上進的孩子，再晚，我也覺得值得。她告訴我，十二歲時曾和父母去中國旅行，那時，她第一次看到中文字。「那些字像畫一樣」，她說，「我一下子就愛上了。」回美國後，她開始上網找中文課，就這樣一路學了下來。

學期快結束前，我們做最後一次口語練習。那天，她興奮地告訴我，剛參加完在聖地牙哥州立大學舉辦的美西南區「漢語橋」比賽，得了第二名。我連聲恭喜她，可是她卻說：「只有第一名才能繼續進入全美決賽。」語氣裡，有掩不住的失落。

接著，她告訴我她想寫一封信給評審，希望能爭取一個額外機會，請我幫她修改內容。那晚，我們上完課已經很晚了，但看著她眼裡那份不肯放棄的渴望，我答應了。深夜裡，她把信傳過來。我一邊讀，一邊感動。那不是一封技巧高超的信，卻是一封極真誠的信。她寫自己如何愛上中文，如何努力學習，如何夢想有一天能再去中國，更深地認識中國文化。

文字雖然帶著美國學生特有的語氣，不像華人寫信那樣婉轉，卻字字真情流露。我只是替她稍作潤飾，讓她的心意更完整地表達出她那份不肯放棄的熱情。

我們的課程結束了。之後，我重新整理自己的人生步伐，和她也失去了聯絡。我一直不知道，那封信後來有沒有改變什麼，直到今天。

原來，她真的得到機會進入全美決賽，之後與另一名北加州女孩黃秋月組成美國隊，代表美國前往中國雲南昆明，參加第十屆「漢語橋」世界中學生中文比賽。來自九十六個國家的隊伍，歷經十七天密集競賽，從演講、歷史筆試、才藝表演，到文化體驗，她們一路過關斬將。皇天不負有心人，最後，奪下世界團體總冠軍。

我找到當年的總決賽影片。那是現場直播，畫面裡的江明晰正在做最後一輪的演講比賽。她穿著一襲中式紅色刺繡長禮服，神情自信從容，用流利的中文侃侃而談，談「橋」與「水」，說語言是橋，文化如水，連結人與世界。她又帶動全體學員，向所有支持他們學中文的老師，家長與朋友鼓掌致謝。

那一刻，我坐在電腦前，眼眶竟濕了。原來，那封信，真的有了後來。更讓我欣慰的是，奪冠後，她進入史丹福大學就讀，以優異成績畢業。後又獲得全額獎學金赴智利，研究環境與水資源議題，與當地原住民農民合作，如今更繼續攻讀法律，立志為平權與環境發聲。

教育有時就是這樣。你不知道當年種下的一顆種子，會在什麼時候發芽，又長成什麼模樣。回想當初，我們之間不過是每周三十分鐘的對話，不過是一個深夜替她修改的那封信。

多年後回頭看，才明白，那些看似微小的陪伴，原來也能成為一個人追夢路上的力量。想到曾有機會陪她走過那一小段路，我心裡滿是喜悅，也深深祝福她前程似錦。