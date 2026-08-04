二十多年前，我在浙北一家國有企業工作時，有個同事的綽號叫「帶魚」，他長得黝黑壯實，與「帶魚」這種修長銀白的模樣風牛馬不相及，不知這綽號因何而來。直到與其交往，方知這個綽號之妙，原來他喜開腥羶玩笑，常與工友調侃打趣，女同事們也被他調侃得面紅耳赤，只能避而遠之。久而久之，工友便取其帶魚的「腥味」，將這個「花名」按在他的身上。

在海鮮中，帶魚之腥確實撲鼻，一旦烹飪不得其法，腥味殘留舌唇之間，經久不散，遠遠就能聞到。美食家袁枚對這種食物也表達了少見的「嫌棄」。雖然按照俗常的美食標準，有些人認為帶魚不具備「鮮、嫩、清」這樣的魚類美食特點，也難登大雅之堂，卻是普通百姓三餐四季中一道吃得起的廉價珍饈。

小時候物資匱乏，在我們生活的山區，一年到頭也吃不了幾次肉，只在逢年過節時，父母才會到集鎮上買些豬肉、魚蝦打打牙祭。其中帶魚因為價格便宜，深受農民喜愛，但也不是每天都有供應，得看供銷社的安排，一旦有貨了，便會在村子裡口口相傳，母親便會試探著說：「今天有帶魚買，去買幾條來？」父親聽了，便會出門，不多時，便拎著帶魚回來了，帶魚用稻草攔腰縛住，半垂半晃著，腥味便在家裡飄散開來，家裡的貓聞「腥」而動，「喵喵」不停，看著帶魚饞涎欲滴，圍著父親再也不肯走了，父親會把帶魚掛到高處，對母親說一聲：「當心貓。」

這個場景對我形成了一種近乎「肌肉記憶」式的回憶，現在只要一看到帶魚，就會想起小時候吃帶魚的一幕幕。

那時的帶魚總是鹹的，而且非常鹹，加些辣椒，是很好的下飯菜。我總是以為帶魚天生就是鹹的，直到上了初中，有名女同學告訴我，帶魚是淡的，因為加了鹽才變鹹的，我才恍然大悟。她爸爸就是供銷社裡賣帶魚的。

帶魚生活在深海，一旦捕撈上來，因為存在氣壓差，內臟受到大氣擠壓，會很快死亡，而且極易腐敗發臭。在海邊，因為產量很大，又限於當時交通不便，自古帶魚通常用來餵貓、餵狗，或是窮苦人的下飯菜。要運到內陸山區，必須要用鹽醃製，防止腐敗變質，這些來自海邊的帶魚對於我們這些終年吃不到海鮮的人來說，反而成為餐桌上的美味。

後來供銷社裡有了不鹹的帶魚，我們稱之為「淡帶」，這應該是杭淳公路開通之後，交通便利之故。這是一條杭州通往淳安的山區公路，從我們村邊蜿蜒經過，自此後「鹹帶」、「淡帶」並存，以供農民選擇。

吃了幾十年的帶魚，我從未見過活體。二十多年前，第一次去舟山，那時沒有大橋，需要從鴨蛋山過渡，在海渡輪船上，吃了一次清蒸帶魚，船員說這是捕上來不久的，食後堪稱美味。方知海鮮的精要在於「鮮」，沒了一個「鮮」字，味道有雲泥之別。

後來在百步沙附近一個海鮮館子裡，看到了一條活體帶魚，通體銀白，閃閃發光，非常漂亮，很多食客駐足觀看，對我們這些來自山區來的人，也算見了稀奇。

現在已有先進的冷鏈技術和發達的物流交通，吃一條新鮮帶魚已是尋常。因為帶魚難以人工養殖，又占了幾分「天然和野生」，價格也水漲船高，品質好的帶魚超市裡可賣到幾十元（人民幣）一斤。

有個老家在海邊的媒體朋友告訴我，吃帶魚在他們那裡還有一個彩頭，請族人和朋友吃飯，最好上一盤帶魚，討的是「抱團幹事」的彩頭，因為帶魚捕撈上來時，總是一條咬著一條不願分開；家中有孩子離家參加工作，也要讓他吃帶魚，討的是「有人帶」這個彩頭。我覺得這非常有意思，吃了大半輩子帶魚，帶魚原來還有這樣美好的祝願，也算長了見識。

恰好在美留學的兒子正逢畢業季，我透過微信囑咐他可吃些帶魚，兒子不明所以，我說了食用帶魚的習俗，他忍俊不禁，直言照辦。但他遍尋紐約上西區附近超市，未有賣帶魚的，公寓下面有開中國餐館的，也說紐約人是很少食用帶魚的。異域雖同天，習俗大不同，但作為父母對孩子成長的期望，卻是真真切切的，希望學術上、工作上有導師帶，同學、同胞之間能抱團取暖，團結在一起，相互成就，這將非常美好。