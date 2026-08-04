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紙票裡的歸途

王慧敏
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一張舊車票，夾在記事本裡已逾五十年，邊角磨損（見圖），偶然翻閱，往事便從紙頁間浮起。當年離家赴美，行囊中帶了幾樣小物，那張印著「普通車票，貳圓五角」的基隆公車票也在其中，始終保存至今。

七〇年代的公車總是擁擠。高峰時段，車廂中塞滿了人，乘客站立著，抓住垂吊的塑膠手環。

下車前，得費力拉動橫越車廂的細電線，「叮」的一聲，司機才知道要停靠。我常捏著車票，指腹將邊角揉得發軟，在人群裡等著下一聲「叮」。

從台北下課或下班，先搭公路局班車到基隆，再轉公共汽車。到了基隆十六號碼頭下車，還得走一段山路。山路一側的防空洞深嵌在山壁上，張著幽暗的口，讓人不敢久看，夜裡經過時，總不自覺加快腳步。多年後重訪童年故居，看見那一排防空洞都加了鐵柵，不似當年那樣嚇人。

若我回家時天色已晚，母親總會提早下山，站在小雜貨店前那盞燈下等我。小燈昏黃地亮著，映出她不再年輕的身影。我在車上遠遠望見她，心便安了；而她，在車門開啟的一刻，臉上緊繃的神情才鬆開。

有一次陰雨，因事耽擱，錯過原本要搭的車，多等了許久。我知道她一定在小店前不斷張望，那時沒有手機，家中也沒有電話，只剩無法傳遞消息的焦急。

車子快進站時，我遠遠看見母親撐著傘，獨自站著。在那把大黑傘下，她顯得更為矮小。我在車門邊站定，手裡那張已被汗氣微微浸軟的車票完成了任務。走到她身旁，挽住她的手臂，雨聲、夜色與山路，便都退到了身後。母親總是在那裡等我，我們踏著被路燈拉長又收短的影子，沿著熟悉的山路回家。

如今公共交通早已改換模樣，山路重新鋪整，公車也直達山頂。而母親早已不在，我亦遠離了成長之地，走過漫長的人生。那張紙車票，仍舊安放在記事本裡，紙面已微微泛皺。但我彷彿仍能聽見雨點打在傘面上的聲音、看見她把傘往我這邊移過來的那一傾斜。

如今仍迴旋在我記憶中的，不是車，也不是路，而是半世紀前那些遙遠的夜晚，一盞燈微微亮著，母親守候在小店前。而那張早已完成使命的紙車票，始終留在記事本裡，守著通往母親的歸途。

精華 FAQ

  • 它不只是交通憑證，更象徵作者半世紀來對故鄉、母親與童年歸途的珍藏記憶。車票完成了當年的任務，也把那段回家的路永遠留在心裡。

  • 文中寫到公車擁擠、乘客站立抓手環，下車前還要拉電線報站；抵達基隆後，仍得步行山路，沿途有陰暗防空洞，呈現當時交通與環境的艱辛。

  • 作者寫母親總在小店前等他回家，雨夜裡還會撐傘相迎；如今母親已不在，車票仍留在記事本中，象徵那條通往母親的歸途依舊在記憶裡。

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