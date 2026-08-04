內子向來對北方早點興致不高。某日清晨，她卻忽然輕聲說：「聽說聖蓋博 （San Gabriel）有家北方早點，人龍很旺，你想不想去試試？」

一句話，像晨光悄悄照進心底。那些久違的味道——豆漿、油條、飯糰——頓時在異鄉的空氣裡亮起。那是我年輕時的味道，是六○年代香港 街頭的味道，也是某段被時光輕輕收起的生活。

我精神一振，立刻驅車前往。這不單是覓食，更像一次回溯舊時的旅程。

抵達店門，只見人潮如海，隊伍沿騎樓蜿蜒。店家甚至請了保安維持秩序，堂食外帶一律先領呼叫器。北方早點在洛杉磯 （Los Angeles）竟成文化現象，我不禁微笑。

見隊伍太長，我只買一顆飯糰回家。那一刻我明白：真正牽動我的，是記憶的溫度。

半小時後取到飯糰。拆開紙袋，飯糰約半磅番薯大小，溫熱柔軟，糯米透著微光。內餡是白糖、榨菜、肉鬆與油條，入口鬆甜，油條的酥脆與糯米的黏韌交織，質樸而飽滿。

瞬間，記憶如潮湧來——六○年代的香港（Hong Kong）北角，晨光未透，街角飄著豆漿香。那是我第一次嘗到飯糰的地方，那是前半生的城市、我的青春，也是屬於那個年代的北角移民風景。

六○年代的北角，是北方移民的聚落。上海、蘇北、東北鄉音，各自把故鄉口味帶來香港。他們多在中環上班，天未亮便出門，為趕車，許多人來不及吃早餐，街頭便出現北方小販，推車叫賣飯糰、油條、豆漿。

我與內子當年也是上班族，自然成了晨間風景的一部分。記得那個北方口音的大嬸，手法俐落地挖起一團熱糯米，鋪在白布上，加肉鬆、黃糖與油條，三兩下捏成鵝蛋形的「黐飯」。熱氣蒸騰，香氣撲鼻，再配一碗清甜豆漿，暖胃又飽肚。吃完把瓦碗還給小販，便匆匆趕路。那是香港的煙火氣，也是我的青春節奏。

那年頭香港尚未有地鐵，公車供不應求，上班族天未亮就在路邊排隊，仍常苦等。後來，附近一些退休而有私家車的街坊靈機一動，開始接載上班族往返中環。每車坐五人，每位收一元（港幣），當年公車（巴士）票價才兩角。由一名乘客代收車資，車主清晨至九時可跑十轉。

這些坊眾自營的「白牌車」，既方便上班族，也成了退休人士的副業。車內男女同坐，衣著光鮮，互不相識卻不尷尬，形成奇特而溫暖的城市一幕。那是香港白牌車歷史的一頁。

六○年代的中環（Central District）是政商心臟，英式高樓林立，外資銀行、政府部門雲集，高薪職位匯聚於此，形成外籍高官、本地富商，以及占大多數的中下層白領三個階層。

午膳只有一小時。十二點一到，中、上環茶樓餐廳瞬間爆滿，一位難求。為求翻桌，興起「搭檯」文化：四人卡位坐兩對陌生人，十二人大圓桌擠六對互不相識的客人，各自點餐，各自結帳，見怪不怪。

後來，常客自組六至十人的午膳團，向酒樓要求預留桌位，酒樓竟欣然答應。於是奇景出現：近午時，專做上班族生意的酒樓會把三分之一桌位劃為預留區，預早擺好碗筷，幾張十二人白布大圓檯，宛如晚宴，蔚為奇觀。十二點整，預留客全數入座，半小時內吃完離場，侍應迅速清理，再迎第二輪。

當年我與鄰近公司的白領組了十二人團，在相熟酒樓固定訂桌。每天十二點，我們準時集體入座，像一場默契儀式。久而久之，與經理結下情誼，他不時送一盅老火湯，或預留時令小菜；我們則黃昏加訂點心茶聚，回報盛意，暢談上班趣事。

那茶聚，頗似後來的歡樂時光（Happy Hour）。我們避開交通尖峰多聚一次，酒樓多做一輪生意，賓主盡歡。

那是屬於香港、屬於我們的城市溫度，也是中環午膳文化的延伸。

如今香港面貌大變，高樓處處，昔日中環的光景已不獨占，然而清晨的飯糰香氣、街頭的豆漿熱氣、白牌車的奔走、茶樓的搭檯與預留桌，仍在記憶裡鮮活如昔。

味覺有時比照片更忠誠，它能把人帶回某個街角、某段晨光、某個已遠的年代。幾十年過去，那些畫面依然溫暖，依然令人懷念。