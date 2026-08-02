前些日子返鄉回到台北新店，一如往常閒步於大街小巷之間，赫然發現，熙來攘往的主要街道中正路旁，宛若地標的金石堂書店，在服務社區居民三十三年之後，終於決定拉下鐵門了。多少年來，這家書店如「忠實老噴泉」般地固守在大樓地下室，送往迎來老少皆宜的顧客，如今終究難敵社區實體書店的經營不易；作為忠實顧客，我也只能滿懷感傷地看著店面的鐵門永遠關上了。

六月那天滂沱暴雨中，豆大雨珠灑落下，我踩著路面積水，撐著濕淋淋的雨傘，懷著落寞沉重的心情踏進金石堂，最後一次巡禮。我慢慢拾級而下，迎面而來潮濕的氣息，那情景、那氛圍，多麼熟悉而讓人難以割捨呀！

猶清晰記得當年金石堂開張營業時，我已經是往返台美兩地的異鄉遊子。雖然來去匆匆，但很開心從此不需要專程跑到台北市區，隨時就可以在家附近逛書店。那些年休假時，總是飛回新店探望雙親。當年父母仍老當益壯，我會跟著母親逛逛菜市場，買好新鮮蔬果，再目送老媽拖著菜車回家。老媽總會笑著對我說：「書店有什麼好看的，你自己去逛逛吧。」

我悠哉地走進金石堂，四處瀏覽。雖然位於地下室，但那寬闊而深長的空間即如敞開大門，以琳瑯滿目的書籍、文具、精緻小物等等，日日迎接著街坊鄰居。

羅列整齊的中文書籍環繞身旁，我興奮地展開一頁頁彷彿滿載著生命、充沛活力的文字。書頁一行行在眼前跳動，再細細聞著幽雅的書本墨香味；剎那間，心頭流蕩著回到家鄉的舒適感覺，身心頓然平靜。書店裡隨興進進出出，菜場轉角、穿著家居服就能走進書城，這是何等幸福的家居日常。

爾後，無奈經歷走過父母的衰老離世，難受悲傷的時刻裡，我茫茫然無所適從，常會不由自主地走進書店。

浸潤在那靜謐的空間裡，咀嚼諸多作者的書寫和浩瀚文字的表達，我總能找到慰藉與寄託。經由無聲文字的對話，我的思緒可以沉澱收攏，不再徬徨，慢慢摸索到心寧神靜的出口了。

年復一年，無庸置疑，這廣接地氣的金石堂書店，充實豐富了我返鄉閱讀的時光。無數回徜徉於紙本文字裡，箇中樂趣隨著思緒飛揚，心情莫名欣喜，進而彌補了海外難尋中文書店的微小遺憾。

以往每當返美前一天，我必定會走進金石堂，來回翻閱書籍，有些心急、有些渴望，只要看著順眼喜歡的書，立刻購買，裝滿行囊。異地生活裡，那對中文書籍、筆畫篇章的眷戀，總能從這鄰家書店裡獲得些許慰藉。

物換星移，如今實體書店面臨嚴峻的市場挑戰，我一介讀者，唯有心存感念那些返鄉探親的歲月中，社區書店所提供的精神糧食和陪伴，無可取代。它引領遊子的我，穿梭於老家巷弄，走進書城，盡情展讀多元主題的書籍、悠遊於遼闊的書海中；那對於母語文字的千絲萬縷，從未間斷過。

謝謝你，中正路旁的金石堂書店，社區裡身心憩息之所在，你永遠存留在我心底深處。