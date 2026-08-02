一九八四年夏，大姊去廣州讀書前，把她好朋友出國前贈送的紀念郵冊（見圖）轉送給了我。因為她好朋友的妹妹也是我的好朋友好同學，所以姊姊希望我能將她從省城寄回的信件好好收藏，特別是郵票。如獲至寶的我當時正讀初一，便立即小心翼翼地插入屈指可數的幾張郵票。

小郵冊的封面光滑且黑得發亮，左側配襯著的彩虹顏色特別炫酷。正中是兩張中古迪士尼 郵票：米奇老鼠和唐老鴨這些經典角色，穿著最新潮的航天服在漫遊月球，極具年代感與童話氣息。自一九六九年人類第一次飛上月球，航天的夢想便激勵著每個求學者，我更是愛不釋手地每天捧著小郵冊，夢想著哪天自己也能飛天遁地。

交通和資訊不發達的時代，收姊姊的信是我最期盼、最開心的事情。姊姊總鼓勵我多寫信給她，藉此鍛鍊文筆。她第一次放假回家便送了那本她最愛的作文指導書給我，還有她收集的郵票。

剛步入初中，同學們就被集郵風吹得暈頭轉向了。一下課，本來剛到青春發育期而自我意識高漲、性心理開始成熟會覺得尷尬彆扭的同學們，卻都忘情地聚在一起看郵票。父親在郵政 所工作的李紅，因為總能第一時間拿到剛出的郵票而被熱捧，她的座位總被郵迷圍得水洩不通，只為搶購僅有的幾張新郵票。那些羨慕妒忌恨的眼神令我反感，我遠遠地躲開了。

「這兩張新郵票是『老王仔』讓我給你的，我也有！」一班的艷嫦是我小學的同學，她一邊說一邊把郵票塞給我。一聽說「老王仔」，我班的郵迷就立即蜂擁而至，摸不著頭腦的我慌忙把票收好。第二次她送票來時說「老王仔的父親老王是郵政所長，要什麼郵票都行」，莫名其妙的我，望著那善意的笑容又是照單全收。別人是一票難求，而我……。

一張郵票猶如小型藝術品，精美的圖案和細膩的色彩展現出獨特的美感。我小心翼翼地把票別在小郵冊子上，同時也把「老王仔」別在心上。雖一牆之隔，縱有千萬好奇心，我還是不敢逾越半步去一探究竟。因為他的班主任是我姨丈，且教我們數學，我很討厭這尷尬的身分。

最高興的是對郵票癡迷的二姊了，每隔一段時間她就從小郵冊裡拔走她沒有的郵票。所以我自始至終只有這一本小郵冊；二姊卻擁有十幾本又大又厚的郵冊，成為學校集郵的佼佼者。

初中畢業前，艷嫦拿了兩張郵票和一張彩照給我。那是我第一次收到單人彩照，班裡交換的照片全是黑白的，而且還是我們自己去化學實驗室曬的。我從彩照上真正見識了老王仔：烏黑的頭髮向上梳起，圓圓的大眼睛，炯炯有神地襯著滿帶笑意的日字臉，讓人如沐春風，雖坐著，也看出比同齡人高大帥氣。

「小學畢業考試時，是我和你同位的。」高一教室的晌午只剩下幾個人，老王仔激動地說「你不記得了嗎？我倆坐頭位，在監考老師的眼皮底下，你『噠噠』聲一會就做完卷了，令我壓力很大。」我深度搜索，只記得同桌是男生。因為考試前老師收走了我們的塑膠墊板，所以寫字時特別響。他爽朗地大笑，「現在我們又同班了。」自此「老王仔」成了我「閨密」。

小郵冊的後半部分郵票全是來自北京。高大帥氣的滿族小伙子是北京旅行社派來幫我辦理錢包、證件被盜手續的，我們因共同幫助別人而相互欣賞，互通書信電話。一九九五年九月，第四次世界婦女大會在北京召開，主題是：以行動謀求平等發展與和平。北京仔特意跑去排長隊買了套紀念郵票給我，只為我是他心目中的「俠女」，自己遇到麻煩了還挺身先去幫別人。

北京仔去山東出差，寄過來的是令他迷失方向的蘆葦蕩裡的蘆葦花；去成都時，他寄來都江堰邊的泥巴；我最愛的是香山鬼見愁上的楓葉，色彩絢麗奪目，形狀各異。雖然他經常打電話來，但是收信的感覺卻截然不同，哪怕是明信片，只一張小小的郵票，不但展示著特定的風土人情，更承載著他無限的祝福，令我一直期待；我特別享受小心翼翼地慢慢剝下郵票那一刻的快感，就如擷取到了對方濃濃的祝福。

三十年前 ，二姊出國時將三十本又厚又重的郵冊鎖在文件櫃裡，曾經的愛不釋手自此被封存了。而我的小郵冊不但陪我走南闖北，更是飄洋過海來到了美國。

別人的郵冊收藏著珍貴的郵票，而我的小郵冊歷經四十個春秋卻只裝著我的情感，雖然面值有限，卻意義深重，情義無價。