兒子帶我和老伴去蓋茲堡（Gettysburg）轉了一圈。七月中旬，賓州 北部的夏季說熱是熱的，室外溫度已達華氏八十度，但還沒到讓人汗流浹背的那種程度；尤其是在綠蔭下看藍天白雲，微風輕拂額頭，衣袂悠然掀動，就覺得夏季的陽光格外燦爛，到處都是透明的，讓人爽心悅目。

在蓋茲堡的舊戰場遺址，能有這種良好的感覺，我覺得，那些紀念碑所代表的靈魂應該是感到欣慰的。

一百六十多年前，美國南北戰爭中規模最大、最關鍵一次，也是傷亡最為慘重的一次戰役，蓋茲堡戰役，就在我腳下的這片原野上進行。美國歷史上著名的羅伯特．愛德華．李（Robert Edward Lee）將軍率領的南方軍隊，與聯邦政府 的北方軍隊在蓋茲堡展開會戰，北軍最終戰勝南軍，扭轉了南北戰爭的走勢，為結束美國內戰奠定了堅實的軍事基礎。

說蓋茲堡戰役最為慘重，是因為有這樣的資料：傷亡相加，南軍是兩萬七千多人，北軍是兩萬三千多人。戰後當地居民收屍，雙方共有八千餘人，戰馬三千多匹，當時就地掩埋；後來，這些陣亡者被逐漸遷移至蓋茲堡國家公墓。

從舊戰場遺址放眼一望，彼時雙方軍隊的排兵布陣形勢非常直觀地展現在眼前，四周丘陵的合攏下，中間的原野相對平緩，適合刀對刀、槍對槍，兩個陣營針鋒相對。那時的戰爭尚未出現後期那種大規模戰壕工事，僅僅是一堆亂石或一排拒馬充當掩體，而那些掩體至今尚在。

現今的蓋茲堡旅遊部門是聰明的，他們保留了戰場的原貌，每年舉辦一次「蓋茲堡戰役重現」活動，吸引各地歷史愛好者和遊客，來此體驗一把當年的戰況。我們來得不巧，這個活動前幾天剛結束；雖然沒趕上，但活動的餘韻尚在。我們見到幾個扮成當年北軍模樣的老者在與遊客互動，一會兒列隊喊口號，一會兒演練裝炮彈。從遊客不時的笑聲中，我大概知道，這種表演含有幽默成分，有脫口秀因素。我覺得這種文旅形式非常美國化。

但畢竟曾是血與火的戰場。我從一座又一座各式各樣的紀念碑前走過，那些石碑有紀念各州兵團的，有紀念在戰場中表現突出的兵種或兵員的，也有許多紀念各級陣亡軍官的，北軍南軍都有。花崗岩材質的紀念碑佇立原野，被陽光照耀，被後人瞻仰。

在蓋茲堡還保留一座維吉尼亞軍團紀念碑，紀念碑底座是維吉尼亞士兵雕塑群像，而頂端則是羅伯特．愛德華．李的騎馬立像。別的不說，就蓋茲堡這一戰而言，李將軍和南軍戰敗，他並沒聽從別人建議，將南軍撤回轉成游擊戰，而是後來選擇體面地投降；以投降換和平，從而避免了更大的傷亡。就這一點，我覺得他不是凡人，世上有多少叱吒風雲者能有這樣的氣度和胸懷呢？有多少自詡為強者的統領，會以人的生命為最重要考慮呢？當年十一月，林肯（Abraham Lincoln）總統在蓋茲堡發表了著名的演講，民有、民治、民享政府的理念從此廣泛傳播，影響後世。

南北戰爭之後，美國再沒發生過大規模內戰，這是非常值得研究的歷史。離開蓋茲堡小鎮，在公路上遇見一個摩托車隊，大功率機車轟鳴而過，酷男靚女在晴朗的天空下，在自由的路途中顯得非常享受。我想，這大概就是那場戰爭最終的意義之所在吧。