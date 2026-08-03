六十多年前，我在台灣讀高中時，學校音樂課教過黃自作曲、鍾石根作詞的藝術歌曲「天倫歌」。這首歌是上海聯華公司出品的電影「天倫」中的主題曲，因歌詞哀傷，曲調幽怨，曾傳唱大江南北，轟動一時。年輕時，父母健在，無從感受歌中那種孤兒的悲哀，我唱得有口無心。

我在大陸出生，台灣長大，小時候老爸常說：「我和你媽牽著抱著你們，跋山涉水，歷經千辛萬苦到台灣。」還說：「你們沒有聽過槍砲聲，能順利讀完書，是幸福的人。」我那時候還小，不理解他的話，只把一切視為理所當然。

一代又一代，歷史以不同的形態重演，爸媽把我從大陸帶到台灣，我從台灣到美國，路線雖不一樣，故鄉連根拔起移到異鄉的艱辛過程相似。

來美國後住在加州矽谷，為了前途，為了養活家人，三更起五更眠，每天沒日沒夜地打拚，終於在美國立地生根，也和當年父母從大陸到台灣的辛苦歷程一樣。

那些年，我和父母隔著浩瀚的太平洋分居兩地，僅靠電話聯繫，偶爾出差到台灣，才能短暫相聚。十多年前，得知母親中風 ，半身不遂，只能靠輪椅行動，心裡很不安。一天凌晨四點，突接四弟來電，只講了簡單兩句：「媽媽走了，你盡快回來。」這句話讓我肝膽欲裂，趕緊買了機票飛回去。在台中見到從冰櫃中拉出的冰冷母親時，我已哭乾了眼淚。

數年後，老爸因年邁行動不便，早上起床摔了一跤，摔斷了髖骨，進了台中榮民總醫院做了人工關節置換手術。電話中聽到這個消息，很想早日回去，無奈我當時已是公司管理階級，美國也有一家人，難下決心辭去工作。即便在這種狀況，我也沒想到會失去父親。

最後送父親一程是在台中大肚山上。早上告別式的公祭家祭過後已近晌午，移靈至大肚山公墓，棺木落入墓穴時，我已哭暈。安葬儀式完成，親友陸續離去，我不肯走，大哥大嫂硬把我拖起，踏著蹣跚腳步，昏昏沉沉中，我一步一回頭，隱隱約約中聽得禮儀師連聲吆喝：「不要回頭，向前走！不要回頭，向前走！」

越數年，兒女已各自成家獨立出去，前半生追逐的名利，都已化為塵土。作為第一代移民，總想落葉歸根，無奈在台灣已上無片瓦，下無寸土。「小鳥歸去已無巢，兒欲歸去已無舟。」源頭已無處覓。

「天倫歌」歌詞中的「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」最打動我心。這句出自「孟子·梁惠王」篇，意思是：「孝敬自己長輩時，也要孝敬其他人的長輩。教育自己晚輩時，也應教育其他人的晚輩。」這句鼓勵孤兒，既已失去父母，何不敞開胸襟，面向世界，為更廣大的人類服務。

白雲悠悠，江水東流，數十年匆匆過，老媽老爸先後走了，我成了無父無母的孤兒。獨自一人時，常會想起這首歌，歌詞中的第一句：「人皆有父，翳我獨無。人皆有母，翳我獨無。」映照著我的現狀，觸動了我的內心。如今已屆髦耋之年，重唱這首歌時，我會唱得涕泗縱橫，滿面淚流。

五月的第二個周末是母親節，八月八日是父親節。人生太短，後悔太遲，盼望父母都健在的人，抓緊時間善待他們吧。