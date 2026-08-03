三十多年前那一聲炸響，至今深深烙印在我腦海。如今久居加州 ，每當翻看舊照片，想起故鄉老屋天花板上那道特殊痕跡，心頭一陣發緊，濃濃的鄉愁也隨之翻湧上來。那道偶然留下的彎彎曲曲印記，串聯起一場驚險意外與整幢樓的淳樸鄉鄰，藏著我對故土最深切的牽掛。

盛夏悶熱難耐，蟬鳴終日不休，故鄉老城郊外山坡的樹木被烈日曬得無精打采。丈夫外出務工一個多月，這天終於從大連趕回老屋，滿心歡喜的我翻出紅豆、綠豆、眉豆與花生，搬出老舊高壓鍋，打算熬一鍋他心心念念的雜豆花生糖粥。這鍋甜粥，是從前在家中最常做的吃食，藏著一家人安穩簡單的小幸福。

煤爐火苗輕舔鍋底，豆子與花生慢慢翻滾，高壓鍋漸漸發出「吱吱」的正常排氣聲，銀色安全閥隨氣流輕輕顫動。我守在灶邊片刻，估摸還要半小時才能熟透，便轉身進屋抱起剛滿九個月的女兒。小傢伙睡得安穩，粉嫩小臉貼在我的胳膊上，鼻尖凝著細密汗珠。

眼看糖粥即將煮好，我正抱著小傢伙踮腳走向廚房，「砰」的一聲巨響驟然炸開，窗戶玻璃微微震顫，角落暖水瓶輕輕晃動。刺耳的轟鳴聲嚇得小傢伙渾身一抖，熟睡的她猛地睜眼，眼圈快速泛紅，小嘴微微抿起，眼看就要大哭起來。

高壓鍋蓋像脫了手的碟子直衝天花板，在空中連轉十幾個圈後，才「匡當」一聲重重砸在水泥地面上。滾燙粥漿混著軟爛豆子四處潑灑，灶台、牆面、門框全都沾滿黏糊的殘渣。天花板多出一道深褐色彎印，蜿蜒曲折，宛如一條悠然游弋的小龍。

巨大聲響驚動四周鄉鄰，眾人紛紛推門趕來。張阿姨連忙接過即將啼哭的小傢伙柔聲安撫，李嬸一遍遍輕拍我的後背平復我的心緒，幾名長輩默默動手清理滿地狼藉。我僵立原地，冷汗浸透衣衫，滿心後怕：方才倘若多邁半步，滾燙粥湯便會傷到我和小傢伙。這群淳樸熱心的鄉鄰，是我永生難忘的故鄉溫情。

收拾殘局時，大家望見天花板上奇特的印記，笑著戲稱屋裡藏了一條龍，「龍痕」的名字便由此而來。心緒稍稍鎮定後，我弄清了事故緣由：煮爛的豆衣堵住安全閥，鍋內壓力持續飆升，最終引發爆炸。

這時拖著一身疲憊的丈夫推門而入，目睹滿屋狼藉與失神的我，眉頭驟然緊鎖。聽完我語無倫次的講述，他緊緊握住我的手，聲音不住顫抖，反覆念叨：「人平安就好，平安就好。」

自那以後，我再也不敢碰高壓鍋。多年後我們搬離老城、遠赴海外，家中廚具不斷更新，電飯煲、空氣炸鍋、養生壺一應俱全，唯獨遲遲沒有添置高壓鍋。後來聽朋友介紹，新式高壓鍋加裝防堵濾網、配備多重安全裝置，徹底杜絕豆衣堵閥的隱患。多年心結漸漸消散，我不由得懷念那鍋香甜的雜豆花生糖粥，更加想念故鄉老屋煙火繚繞的尋常時光。

那條蜿蜒龍痕依舊留在故鄉老屋的天花板上。它是驚險意外留下的痕跡，也曾是縈繞心頭多年的顧慮。身在異鄉回望，這道龍紋印記見證了那次有驚無險的劫難，也珍藏著鄰里幫扶、愛人相守的細碎溫暖。

從隱患重重的老式高壓鍋，到防護周全的新式廚具，一口鍋的迭代，照見普通家庭數十載生活變遷。如今我慢慢放下心底惶恐，打算置辦一款安全高壓鍋，親手再熬一鍋記憶裡香甜的雜豆粥。

龍痕早已不再等同於那場驚魂意外，它是獨屬於我的故鄉印記，刻著故土煙火、鄰里善意與家人溫情。遠隔萬里，每當想起這道彎彎曲曲的痕跡，我便懂得：世間所有平凡安穩皆來之不易，故鄉給予我的溫柔與底氣，永遠是行走異鄉最珍貴的行囊。往後歲月，我會帶著這份來自故土的暖意，從容奔赴每一個朝夕。