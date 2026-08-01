我有一把造型古樸典雅，色澤靚麗的紫砂茶壺，兩側面刻著菊花和九九重陽詩，還有「九七香港 回歸紀念」題款。這個藝術品，出自陶都宜興製壺名師之手。我視若珍寶，很少拿出來用，深怕有朝一日不慎失手。

來訪的親朋好友見了這把紫砂茶壺，皆細細觀賞把玩，還要打聽此壺來歷。二十年前，有個朋友從陶都宜興來，攜紫砂茶壺相贈，揭開壺蓋，見一只帶有網眼的小杯坐落壺中，宛如蒼穹之上架小閣樓。友人說，此小杯放置茶葉，沖泡後品茶，茶葉不會混入茶水中入口。

難得見到這種造型別致的紫砂壺，我將這個精緻的藝術品托在掌上把玩，愛不釋手。這天，吾兒帶回「碧羅春」一盒，我想，名茶配靚壺，門當戶對，當即沖泡之，豈料沸水傾入壺中立刻從壺底一瀉而下。這是怎麼一回事？原來壺底邊緣有一道裂縫，令我驚訝：此係品茗用茶壺，而非「滴水觀音」。

幾天後友人再度上門，我將這把具有「特異功能」的茶壺，當著好友的面表演一番，讓他看個究竟。我並不以為友人存心作弄我，而他卻不是滋味，一再表白他跟這家製陶廠老闆有交情，想不到陰差陽錯竟是一把「漏壺」，弄得他在朋友面前十分尷尬。

於是好友將「漏壺」帶回陶都交與其「娘家」，換回這一把無瑕疵的紫砂茶壺。