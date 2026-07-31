石鐘山位於江西省九江市湖口縣，因蘇東坡「石鐘山記」而聞名海內外。上中學時讀「石鐘山記」，便在腦子裡留下神奇的記憶，而被深深吸引。上世紀九○年代初曾在廬山小住數日，因有創作任務，雖近在咫尺而失之交臂，實屬無奈。

這次隨團來廬山旅遊，看過梁山好漢大鬧江州的潯陽樓以後，便驅車來遊石鐘山。走下旅遊大巴，映入眼簾的是山腳下一座古色古香的牌樓，正中匾額上寫著「石鐘山」三個大字，虯勁有力，是景區入口。背面「江湖鎖鑰」道出石鐘山位置之險要。

門內高高的台基上矗立著蘇東坡大理石雕像（見圖），個子不高，胖胖的，看起來像個憨厚的老頭兒，據說是按照蘇老夫子的「真身」雕塑的。繞過蘇學士塑像拾級而上，一條蜿蜒的林蔭碎石路直通山頂。這裡是石鐘山背江的一面，山勢並不高，也不崢嶸險峻，就像一座小山包，似乎與軍事要塞、「江湖鎖鑰」、「江西水上北大門」聯繫不起來。

山頂坪壩上有一座亭子，名懷蘇亭，掩映在濃密的綠蔭叢中，是為紀念蘇東坡「來此一遊」並寫下「石鐘山記」而修建的。最早由清末曾國藩愛將彭玉麟所建，不在這裡，而是在臨湖的山坡上，是草木結構的草棚子，後來毀掉了。現在的亭子建於一九五九年，亭內有刻有蘇東坡像和「石鐘山記」全文的紀念碑，使石鐘山頓時洋溢出濃郁的歷史和人文氣息。

懷蘇亭後有一座船形建築，名叫船廳，穿過船廳便來到臨江懸崖邊的觀景亭。腳下是刀削斧劈的陡峭崖壁，直上直下，無路可走，猿猱難攀。崖下是煙波浩渺的鄱陽湖，再遠便是從遠古流淌至今、「不廢江河萬古流」、浩浩蕩蕩、氣勢如虹的長江。我佇立在崖頂，耳邊響著迎面吹來的江風，望著一望無際、天水相連、波飛浪湧、奔騰咆哮的鄱陽湖和長江，心潮澎湃，感慨萬千。

在石鐘山頂上，可盡覽長江、鄱陽湖之宏闊壯美，卻不能一覽石鐘山之全貌，既看不到李渤所見的兩塊撞擊有聲的巨石，也看不到蘇東坡所說因水擊而發出如鐘聲鳴響的石穴，更無法看到曾國藩所說如倒扣大鐘的狀貌。要看到先賢盛讚的這些奇觀，必須像蘇老夫子那樣泛舟近觀，方得窮其佳妙。

所以，泛舟遊覽石鐘山是必不可少的。午餐以後，從石鐘山旁的小碼頭登上遊輪，向鄱陽湖與長江的交匯處駛去。只有乘船駛進鄱陽湖和長江深處，你才真正感受到江水之浩渺雄闊，身體彷彿被天和水包裹了起來，分不清哪裡是水、哪裡是天，有一種「混沌」未開的神奇感覺。

鄱陽湖和長江交匯處「涇渭分明」，有明顯的標誌，湖水和江水用不同的顏色畫出一條神奇的界線。江水比較混濁，水色較深、發暗；湖水則相對清澈，水色較淺、發白。肉眼可清晰地分辨出來，神奇而不可思議。

遊船從江湖分界線掉頭折返，來時繞外圈，讓遊客欣賞鄱陽湖和長江的浩瀚氣勢，觀看湖與江分界線水色深淺不一的神奇景象。返回時走內圈，讓遊客近距離觀看石鐘山的奇險，以及令包括蘇東坡在內的先人們嘆為觀止、無限遐想的神祕洞穴。

這是遊覽石鐘山最精采的一刻，如同一首詩的詩眼、一部劇的高潮，最吸引眼球，激動人心。我心中有一種莫名的激動。

在遊船上仰望石鐘山，與在石鐘山上的感覺大不一樣。石鐘山雖然不高，但極為險峻，臨湖一面山形不是圓弧形，而是陡峭的崖壁，如一堵巨大的石牆扼住長江和鄱陽湖的咽喉，崖壁向前突兀傾斜，形成倒坡度，從江面無法攀登上去。它的山勢確實太險峻，地位太重要了。這時，你才會理解為什麼稱它為「江湖鎖鑰」、「江西水上北大門」了。

我站在遊船甲板上，仔細觀察石鐘山的狀貌和細部，整體形狀像一口倒扣的大鐘。由於江水積年累月的沖刷剝蝕，底部有許多大小不一、寬窄深淺莫測的洞穴和裂隙，從遠處奔騰湧來的江水劇烈沖擊洞穴和裂隙，發出巨大而沉悶的聲響，猶如萬馬奔騰、天鼓齊擂，聲震天宇，何其壯觀。

蘇軾來石鐘山是在北宋元豐七年（公元一○八四年）六月，長子蘇邁初任饒州府德興縣尉，蘇軾親送其赴任，路過石鐘山，因聞其名，特夤夜乘小舟一遊。

那該是多麼詩情畫意的一夜，月色迷濛，微風習習，波光粼粼，水天一色。蘇氏父子泛舟水上，細浪拍擊著船舷，不知疲倦的水鳥在頭頂盤旋，父子乘小舟駛向布滿縫隙和洞穴的山腳。萬籟俱寂，除了風聲和波浪聲，別無聲響，所以，浪濤撞擊縫隙和空洞發出的轟鳴聲格外大。

蘇軾側耳諦聽、辨認，頓時驚喜若狂。因為，他聽到江水撞擊縫隙和洞穴發出的聲響確實如鐘聲轟鳴，無比激動地對身邊的兒子說：「你聽得出來嗎？這洞穴發出的鐘聲多麼神奇，多麼不可思議，太像周景王的無射鐘和魏莊子的歌鐘發出的美妙之音。」（「汝識之乎？噌吰者，周景王之無射也；窾坎鏜鞳者，魏莊子之歌鐘也」。）寫下了流傳千古的「石鐘山記」。