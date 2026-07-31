四月初去台灣，藉由地理之便，我與沛、淑兩個妹妹決定去蘇州探親，高郵尋根是我們這次蘇州行的重頭戲。

祖籍江蘇高郵的我，一九四九年出生於台灣，從小到大填寫籍貫，只會寫江蘇高郵，卻從來不知道高郵在哪裡；除了家人，更不認識任何與我籍貫相同的人。當年爸媽孤身隨著軍隊赴台，無親無戚，因此叔伯姑舅這些稱謂，對我和妹妹們都是陌生的。

小時候也曾聽爸媽談及家鄉，他倆鄰里相近，青梅竹馬。每次提到高郵，爸媽總是讚美高郵湖裡吃小魚小蝦的鴨子，和出了名的雙黃蛋。

侄兒租了一部九人座車，因為正逢清明連假，那天我們清晨七時便出發，蘇州至高郵車程約三個小時，路上圻表哥告訴我們很多關於高郵的歷史、人文及家鄉陳年往事。車剛駛進市區，突然看到路邊招牌上有「高郵」兩個字，我們姊妹三人同聲大喊：「高郵，高郵！」呼叫中滿是澎湃、興奮和激情。

爸爸家住在西后街，是官宦人家，只是家道中落，確切地址已不可考。但當西后街的門牌出現在眼前，一種莫名的感動湧上心頭，好像久別家鄉、如同浮萍的遊子找到了根，激動得淚濕了眼眶。

媽媽王家是百歲巷的大戶人家，住在百歲巷九號，原來高大的門樓早已不見了，已不是早先的樣子。經過戰亂、文革，巷弄裡的大宅大院早已分割成許多小戶。西后街和百歲巷中間只隔一條小溪流，上有拱橋相連，我來回地走著，這兒就是我們的「根」、我們的「家鄉」，一種由心而生的激動，令我頻頻拭淚。

高郵出了幾位名人，尤以王氏一門三進士的王安國、王念孫、王引之祖孫三代最為有名，而王念孫、王引之父子則為中國訓詁學大家，西后街的「高郵王氏紀念館」便是當年王氏父子居住之地。據說媽媽王家與王念孫、王引之的王氏同為一系，不論真假，也引以為傲，沾沾王氏的文采。

唯一令人惋惜的是，當天正值清明節，交通壅塞，為趕回蘇州，無法至高郵湖一覽。

回美後，搜尋高郵的資料，無意中發現，當年打開山海關、引清兵入關的「漢奸」吳三桂也是江蘇高郵人，一笑也。