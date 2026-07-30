可是「二戰」的爆發讓桑德斯 上校受到了嚴重的打擊，政府實行石油配給，加油站 被迫關門。隨後，由於新建的肯塔基高速公路正好繞過他的旅館，旅館也被迫關門。突如其來的改變把桑德斯推向了深淵，為了償還債務，他甚至用光了所有的銀行存款，這位昔日受人尊敬的上校，一下子從富翁變成了窮人。

這時的桑德斯已經六十六歲了，所能依靠的僅僅是每月一百零五元的救濟金。但是困境中的桑德斯不想就此了卻自己的一生，他想，也許會有人購買他的炸雞配方，一起合作把他的美味炸雞延續下去。

於是，桑德斯開始了他的第二次創業。他帶著一個壓力鍋、一個五十磅的調料桶，開著他的福特老爺車去尋找合作者。桑德斯一路兜售他的炸雞祕方，並為飯店老闆和店員演示炸雞，如果飯店老闆喜歡，他就賣給他們特許經營權。但沒有人相信他，有些飯店老闆甚至覺得這個白髮老頭在胡編亂造。

整整兩年，桑德斯被拒絕了一千零九次，終於在第一千零一十次走進鹽湖城的一家飯店時，他得到了一句：「好吧，我們試一試。」一九五二年，鹽湖城第一家被授權經營的肯德基 餐廳成立，這便是世界上餐飲加盟特許經營的開始。緊接著，讓更多人驚訝的是，桑德斯的特許加盟店如雨後春筍般湧現，短短五年內，肯德基加盟店在美國及加拿大發展到了四百多家。

在大家的眼中，桑德斯應該好好歇歇了，但這位不知疲倦的老人又開始了另一項工作——擔任「肯德基」的代言人，每年要做長達二十五萬公里的旅行，四處推銷肯德基炸雞。

年齡和財富並沒有影響到桑德斯對工作的熱誠，他仍然孜孜不倦地經營著他的事業。當人們問他為什麼還如此勤奮地工作時，桑德斯回答說：「閒散的人會生鏽的。如果我因閒散而生鏽，會下地獄的。」桑德斯還有一句名言，那就是「六十六歲創業也不晚」。

一九八○年，桑德斯上校因白血病不幸逝世，享年九十歲。雖然他離去了，但他創業的精神依然為世人讚頌。人們也許不知道美國有個肯塔基州，但他們一定知道「肯德基」炸雞，桑德斯用一隻雞，改變了人們的飲食世界。

目前全世界肯德基連鎖店遍布一百五十多個國家，有三萬家門店，僅中國就擁有超過一萬家門店。肯德基加盟店平均每三點五小時就有一家新店開業，所以確切的門店總數會不斷變化。

肯德基發源地這家店保留了早期的廚房和桑德斯研究炸雞祕方的瓶瓶罐罐。這間廚房不僅見證了炸雞的誕生，更承載了幾十種香草調料的獨特祕方與匠心獨運的製作工藝。桑德斯率先在這家店設計了開放式廚房，讓每個客人都能直觀地了解食物的製作流程與衛生狀況，確保了美食的安全與透明。

來到肯德基炸雞發源地的門店，說什麼也得吃一頓。我沒要套餐，點了一塊炸雞胸、一塊炸雞腿，價格大約五元，和肯德基加盟店的價格差不多，味道略有差異。

告別了科賓小鎮，我一路在想，從最初的街邊小店，到今天的食品帝國，桑德斯走過的是一條崎嶇不平的創業之路，但最後他終於成功了。我從中悟出了他成功的真諦，那就是堅持不懈地努力，努力，再努力。我今年才五十八歲，剛剛步入文化傳媒這一行，這是我喜歡的事業，我要學習桑德斯上校的精神，在文化傳媒這個行業上做出些名堂，說不定哪天我也會獲得成功呢。（下）