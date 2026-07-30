一九四七年秋天，我考進了江蘇省立如皋師範。看到學校大門正上方砌有一條橫幅，刻著「如皋師範學堂」六個大字，這六個字不是連在一起，而是分別刻在六塊方形石板上。有人告訴我，那些字是鄭孝胥寫的，還說鄭是清末民初的著名才子、詩人、書法家，雖然我對書法藝術一無所知，但還是引起了我對鄭的敬仰，作為該校的一名學生，甚至覺得與有榮焉。

幾年後我才知道，鄭孝胥原來是個大漢奸。他勾結日本 侵華勢力，一手推動了偽滿洲國的成立，並擔任國務總理，又與日本關東軍簽訂「日滿議定書」，承認日本在東北三省的特殊地位和駐軍權，是個徹頭徹尾的賣國賊。

我對日寇和漢奸深惡痛絕。記得在我五歲的時候，一個日本兵踢壞門栓闖進我家，用槍指著祖母和我，當時真是嚇壞了。我的姑父是鄉村塾師，也是個虔誠的佛教徒，他珍惜一切生命，如果有蚊子叮在臂上，他總是吹口氣將其趕走，而不肯拍死牠。這樣的迂夫子，卻在家中坐著看書時，被日軍炮彈擊中，隨即斷了氣。

八年抗戰的後五年，日軍已龜縮在城裡，清鄉、掃蕩、燒殺擄掠的主要是汪偽軍。上學的時候，只要聽說「有情況」，大家就夾著書包逃散，這樣的經歷，我不下幾十回。因此，我對漢奸賣國賊，像對日本侵略軍一樣痛恨。由此，對鄭孝胥的印象，也由敬仰變成了鄙視和憎恨。

一九四八年底，在隆隆炮聲中，我離開了如皋縣城，直到本世紀初才有機會回到母校看看。五十多年過去了，我已經垂垂老矣，不再有昔日「憤青」的心態。至於鄭孝胥，就像吳三桂、汪精衛等人一樣，不過是中華民族漫長歷史中出現的幾個過場小丑，不值得後人為其耗費過多精力了。

當我走到如皋師範的大門口時，看到的還是記憶中的老樣子。不由自主地抬頭向門框上方望去，卻沒有找到那六塊碑石。不管它了，且進去瀏覽一番。

迎面的大廳，是我們一日三餐的地方；走過天井，便是辦公室，我曾多次溜進去看報紙；東邊幾排平房是女生宿舍，好像沒有什麼變化；東南角一個個小房間，原是任課教師們的休息室，語文老師錢紹禹和班主任邵禹之住過的房間，至今我還能記得，心中深感愧疚的是，我辜負了他們對我的厚望。

轉了一圈後，我還是不甘心，便找到一名學校職工詢問：「從前大門上的碑石後來怎樣了？」這名熱心人把我領到辦公室後面參觀。原來那裡圍了一個幾平方公尺的小院，砌著一座約半人高的磚牆，六塊碑石就嵌在其中。他又告訴我，文革初起時，校領導為了預防萬一，先將碑石拆下埋入地下，這才躲過了「破四舊」的風暴。

當年的校長先生，對於文化遺產的守護，以及其遠見卓識、機智擔當，在那個瘋狂年代裡實在難能可貴。出於對他的敬佩，我曾在網路上搜尋他的姓名，卻始終未能查到，至今仍覺遺憾。